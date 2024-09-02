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被指可壓得住交通部下面牛鬼蛇神 陳世凱：交通部同仁都是小天使

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今上任。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今上任。記者胡瑞玲／攝影

交通部今舉辦新任、代理部長交接典禮，新任交通部長陳世凱正式上任。對於台鐵票價調漲問題，陳世凱表示，會與行政院協調，盼在不大幅影響民眾的情況下，讓台鐵公司又能永續經營，會朝這方向前進。

陳世凱會後接受聯訪表示，台鐵票價已有29年沒有調漲，在台鐵公司化後要謹慎思考票價調漲這個問題，考量台鐵肩負民眾通勤及公共運輸的責任，未來會配合行政院，協調出一個讓民眾接受，不影響搭乘公共運輸意願的票價，又能讓台鐵公司營運能夠永續下去。

陳世凱說，台鐵票價調漲部分，會來做協調，對於交通部前部長李孟諺訂定的目標，也盡量朝其方向走下去；另外也希望提高台鐵列車的準點率。

針對民進黨發言人戴瑋姍曾在廣播中稱陳世凱接任交通部長，顯示賴清德給年輕人機會，且陳世凱歷練足夠，「可以壓得住交通部下面很多牛鬼蛇神」。

對此，陳世凱今天表示，他今天在部裡看到的「每個都是小天使」，沒有牛鬼蛇神，大家都看起來非常專業、認真，且擁有使命感。

另外，立法院今天開議，未來將站在備詢台接受立委詢問，陳世凱說，過去有12年的質詢經驗，對於現在成為備詢人員，已經做很好的調適。

交通部長 台鐵公司化 陳世凱

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