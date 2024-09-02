影／陳世凱上任自嘲中年大叔 強調具溝通協調能力

交通部今天舉行部長交接典禮，今年47歲的陳世凱從行政院發言人轉戰接任交通部長，致詞時強調自己已不年輕，是中年大叔，但他尊重專業與具有溝通協調能力，會站在第一線跟大家一起努力奮鬥，做好交通建設與業務。

監交人行政院政務委員陳金德從代理部長陳彥伯手中接過印信交接給陳世凱，盛讚陳世凱雖然看起年輕但非常資深，非常了解賴總統政見及推動的任務。

陳世凱致詞表示，30年前有一位45歲部長連戰，還有年輕部長簡又新跟50歲的葉菊蘭部長，2、30年前大家都能接受有年輕部長，而且包含他在內的4名部長，有3人不是交通背景，況且交通部業務範圍十分廣大，作為部長最重要的是溝通、協調的能力，交通部有6萬1千多位專業人士為台灣交通努力，他會與這些專業人士一起努力做好交通建設與業務。