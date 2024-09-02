陳世凱上任交通部長 盼兩岸交流先從觀光開始

新任交通部長陳世凱2日指出，有關兩岸觀光台灣已經遞出橄欖枝許久，期望中國大陸也能盡快開放陸客來台觀光，至於上任後也會努力推動台灣觀光的發展與推動。

交通部今日舉辦新舊任交通部長交接典禮，由政務委員陳金德監交，陳世凱致詞時提到，自己在政院擔任發言人時就已經隨著院長卓榮泰到處視察交通建設，來到交通部也對自己有三個期許，一項目標。

陳世凱說，首先就是尊重專業，交通部有6萬1千多名專業同仁，未來也會尊重大家的專業，並請大家給予他最快速最正確的分析，此外也會執行賴總統的台灣希望工程以及行政院的行動創新內閣精神，更重要的事也協助各位在第一線工作之際，做大家最堅實的後盾。

對於未來上任後的目標，陳世凱則說，主要就是落實賴總統所提到的人本交通及便捷台灣，至於觀光議題也是交通部相當重要的業務，目前國人到到中國大陸旅遊的人數來到158萬人，而陸客來台的只有22萬人左右，因此也要呼籲中國大陸方面能夠儘速開放中國大陸觀光客來台。

陳世凱也強調，我國已經做好準備迎接陸客來台，期盼中國大陸能夠盡快開放不管是團課還是自由行，他也透露，台灣其實已經遞出橄欖枝已久，但中國大陸方面仍未有全面開放的跡象，因此也要再度呼籲中國大陸兩岸要有交流的話是否能夠從觀光開始。

至於我國進團令的解除，陳世凱則說，目前對於我國觀光業者最有幫助應該是陸客來台，但目前兩岸的觀光交流狀況比例有點懸殊，還是期望中國大陸方面能夠盡快開放。