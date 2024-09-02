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外界質疑沒有交通專業恐淪於口號 陳世凱：會發揮溝通協調能力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今上任。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今上任。記者胡瑞玲／攝影

交通部今舉辦新任、代理部長交接典禮，新任交通部長陳世凱正式上任。對於外界質疑其沒有交通專業背景，恐淪於口號大於實質，陳世凱表示，歷屆不乏跟他一樣年輕的交通部長，而交通業務涉及廣大，他會發輝溝通及協調、領導能力，也歡迎大家多給指教及評論。

陳世凱會後接受聯訪時表示，賴清德總統揭示的台灣希望工程這個部分，他認為是最首要的任務，對於所謂的人本交通、便捷台灣，會朝這個方向努力，觀光也是民眾關心的重要業務，也會檢討如何改善。

對自身專業被質疑，未來領導交通部恐淪為口號大於實質，陳世凱表示，就職典禮時提到，歷年擔任交通部長名單，包含連戰及簡又新都是45歲擔任交通部長，另外葉菊蘭擔任交通部長時也十分年輕，

陳世凱說，當時台灣都能夠接受年輕的部長，而包含他共4人中，有3人都非交通專業出身，所以過去台灣已很多交通部長非交通專業出身的例子。

陳世凱指出，交通部涉及的業務範圍非常廣大，懂軌道的不一定懂空運、懂空運的不一定懂海運、懂海運的不一定懂氣象或郵政。他作為交通部首長的能力，最重要的是溝通，在業務廣大的情況下，溝通、協調還有領導能力才是最重要的，未來大家可以看他在這方面的表現，也歡迎給予他指教與評論。

至於上任後最棘手的問題，陳世凱坦言，棘手的問題非常多，因為民眾期待非常高，包含建航廈速度要快、高鐵速度要快、台鐵高架興建速度要快，還有行人交通安全也希望政府可以做多一點、做快一點，要關注的事情非常多，都會用同等的心情與時間關注，但仍會盤點最棘手幾個問題再來一一解決。

交通部長 溝通 陳世凱

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