今接交長駁年輕、沒經驗 陳世凱：我已是中年大叔

交通部前部長李孟諺日前因婚外情卸任，由交通部政務次長陳彥伯代理部長，行政院上月29日宣布交通部長由政院發言人陳世凱接任，交通部今舉辦代理、新任部長交接典禮。陳世凱致詞時強調，會尊重專業，並做交通部同仁後盾，也希望交通部各個單位給予最專業、最快速的政策分析，讓他在下一次的交接典禮上，可以交出福國利民的成績單。

陳世凱致詞時表示，感謝賴總統及卓榮泰院長信任，讓他擔任交通部長職位，這幾個月期間，陪著卓榮泰院長視察台鐵、高速公路、氣象署，更與觀光署開會討論各項觀光事務，也去中華郵政公司視察郵政業務。不論是勘災、看建設、疏運部分，理解交通部所屬業務，這部分他並不陌生。

陳世凱說，大家關注他這麼年輕，為何可以擔任這個位子，他要說，他並不年輕，「我已是中年大叔，」過去連戰、簡又新、葉菊蘭等人，都是年輕部長，在座都是專業人才，讓交通部長可以更理解交通業務。

對自己3個期許，陳世凱指出，第一，尊重專業，不是依照交通部長的專業，而是依靠交通部6萬人的專業，無論是在交通、氣候、觀光，做到無微不至的服務及交通建設，都是靠各方的專業，拜託大家，在他尊重專業的情況下，給他最專業、最快速的政策分析。

另外，陳世凱指出，會協助大家在第一線共同努力工作，讓大家方向明確，做大家堅持的後盾，讓大家無後顧之憂為民服務、奮鬥，未來日子拜託大家跟他一起努力，今天交接典禮上，不會說太多政策、專業術語，但希望下一次交接典禮，在與大家奮鬥後，可以交出福國利民的成績單。

監交人行政院政務委員陳金德致詞時表示，與陳世凱認識多年，參與政治事務多年，他看起來年輕但其實資深，總統競選期間，陳世凱擔任競總發言人，參與賴清德總統均衡台灣主要政見的規劃、討論，了解賴清德總統未來要推動的國家希望工程政策內容，擔任行政院發言人期間，協調部會、熟悉各項政策，與行政院長卓榮泰四處視察。

陳金德說，交通部涉及陸海空，陳世凱了解國家希望工程未來推動政策內容，認為陳世凱擔任交通部長，一定可以忠實落實賴清德總統的施政理念。

陳金德指出，陳世凱外柔內剛，有堅定意見，看他部會協調很有效率、明確，認為他是非常合適的交通部長；交通部業務涉及多廣，需要一個適合與不同單位協調好的人選，也恭喜陳世凱就任，期許他能夠帶領交通部完成未來的工作。

陳彥伯表示，8月23日開始代理部長，期勉交通部同仁堅守崗位，順利推動交通部各項業務，雖只是短短一周，仍感謝交通部同仁給予幫助；另一個要請託，交通部是個團隊，期勉大家除發揮每個工作上的角色，把工作做好，更重要的是，在新任部長上任後，要把各項業務做得更好。