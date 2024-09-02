快訊

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

贏過眾人！被面試官問「什麼字永遠寫不好？」 大學生神回1句秒錄取

立院新會期 民進黨團盼朝野合作民生法案處理人事案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

立法院新會期今天開始報到，民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團已做好完全準備，將著眼四大預算和優先法案及未來要行使的幾個人事同意權，並秉持「朝野合作、民生優先」精神，只要符合社會正當性的福國利民法案都願意與在野合作。

吳思瑤指出，這段時間雖然休會，但民進黨團並未休息，新的預算會期有四大預算案（114年中央政府總預算、113年追加預算、113年國營事業及前瞻基礎建設第五期），以及未來要行使的NCC、考試院、司法院的人事同意權，民進黨團跟行政部門間正在密集對話中。

吳思瑤表示，新的會期，民進黨團秉持讓專業說話、理性監督的態度，精神是「朝野合作、民生優先」，只要符合社會正當性的福國利民法案，民進黨團都願意與白、藍合作。

此外，由於近日民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭廉檢偵辦，柯更自稱被施壓，民進黨立委郭國文，以現在的情況，當事人對院檢的陳述，免不了都會有政治語言或自我保護的意圖，這會不會衍伸到開議後的立法院戰場，他說「或許有可能」。

吳思瑤 民進黨 立法院

延伸閱讀

陳昭姿傳訊賴清德 吳思瑤點名黃國昌：政治干預司法？

吳思瑤嗆柯文哲：地檢署不是你家 愛走就走

賴清德提名7位大法官 吳思瑤：比好更好的名單

柯文哲政治獻金連環爆 吳思瑤諷：超越藍綠更超越法律

相關新聞

大法官提名名單多支持廢死 藍營：賴清德宣示將廢死？

國民黨立法院黨團今天召開記者會痛批賴清德總統提名的首批司法院大法官名單，國民黨團指出，賴清德提名的名單一片綠油油，多半沒...

今接交長駁年輕、沒經驗 陳世凱：我已是中年大叔

交通部前部長李孟諺日前因婚外情卸任，由交通部政務次長陳彥伯代理部長，行政院上月29日宣布交通部長由政院發言人陳世凱接任，交通部今舉辦代理、新任部長交接典禮。陳世凱致詞時強調，會尊重專業，並做交通部同仁後盾，也希望交通部各個單位給予最專業、最快速的政策分析，讓他在下一次的交接典禮上，可以交出福國利民的成績單。

被指可壓得住交通部下面牛鬼蛇神 陳世凱：交通部同仁都是小天使

交通部今舉辦新任、代理部長交接典禮，新任交通部長陳世凱正式上任。對於台鐵票價調漲問題，陳世凱表示，會與行政院協調，盼在不...

影／陳世凱上任自嘲中年大叔 強調具溝通協調能力

交通部今天舉行部長交接典禮，今年47歲的陳世凱從行政院發言人轉戰接任交通部長，致詞時強調自己已不年輕，是中年大叔，但他尊...

外界質疑沒有交通專業恐淪於口號 陳世凱：會發揮溝通協調能力

交通部今舉辦新任、代理部長交接典禮，新任交通部長陳世凱正式上任。對於外界質疑其沒有交通專業背景，恐淪於口號大於實質，陳世...

立院新會期 民進黨團盼朝野合作民生法案處理人事案

立法院新會期今天開始報到，民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團已做好完全準備，將著眼四大預算和優先法案及未來要行使的幾個人事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。