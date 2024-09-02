立院新會期 民進黨團盼朝野合作民生法案處理人事案
立法院新會期今天開始報到，民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團已做好完全準備，將著眼四大預算和優先法案及未來要行使的幾個人事同意權，並秉持「朝野合作、民生優先」精神，只要符合社會正當性的福國利民法案都願意與在野合作。
吳思瑤指出，這段時間雖然休會，但民進黨團並未休息，新的預算會期有四大預算案（114年中央政府總預算、113年追加預算、113年國營事業及前瞻基礎建設第五期），以及未來要行使的NCC、考試院、司法院的人事同意權，民進黨團跟行政部門間正在密集對話中。
吳思瑤表示，新的會期，民進黨團秉持讓專業說話、理性監督的態度，精神是「朝野合作、民生優先」，只要符合社會正當性的福國利民法案，民進黨團都願意與白、藍合作。
此外，由於近日民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭廉檢偵辦，柯更自稱被施壓，民進黨立委郭國文，以現在的情況，當事人對院檢的陳述，免不了都會有政治語言或自我保護的意圖，這會不會衍伸到開議後的立法院戰場，他說「或許有可能」。
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