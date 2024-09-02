陳昭姿傳訊賴清德 吳思瑤點名黃國昌：政治干預司法？

民眾黨主席柯文哲遭檢調偵辦京華城弊案，民眾黨立委陳昭姿稱有傳簡訊給賴清德總統，要求公平人道對待。民進黨立委吳思瑤酸，不如問問最討厭任何人介入司法的民眾黨團總召黃國昌，此舉是否意圖用政治干預司法，把壓力施加在總統身上；民進黨立委郭國文強調，賴清德身為總統，不會去影響司法判決，陳昭姿此舉是個人對柯文哲效忠的行為。

柯文哲爭議連環爆，不只政治獻金假帳風波，台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%也被視為弊案。台北地檢署今年5月分他字案偵辦，將柯等人列為被告，並指揮廉政署蒐證約談相關人員，但台北地院認為，檢察官舉證無法認定柯犯罪嫌疑重大，今天裁定無保請回，台北地檢將提抗告。

郭國文指出，他尊重司法審判，面對昨晚的群眾運動，看得出來是對柯文哲政治生涯裝「葉克膜」的搶救行為，但是否有效，外界當然有一定觀點，而就結果而言，就是尊重司法。

至於柯文哲自稱被施壓，他說，以現在的情況，當事人對院檢的陳述，免不了都會有政治語言或自我保護的意圖，這會不會衍伸到開議後的立法院戰場，他說「或許有可能」。

至於陳昭姿傳訊給賴清德，吳思瑤指出，這個作為是要關心還是關說，她不曉得，但黃國昌不是最痛恨任何人介入司法關說，黃應當問問站在他身旁的陳昭姿，此作為是否意圖用政治干預司法，還把壓力施加在總統。她說，總統府也清楚說明，總統絕對不會介入個人任何的司法案件。