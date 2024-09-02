民眾黨團本周公布優先法案 秉持理念價值談藍白合作

立法院新會期今天報到，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團的運作人和進行，預計本周公布優先法案名單。至於藍白陣營是否再次合作，黃國昌則說，民眾黨是就事論事的政黨，「我們推動各項改革法案、監督行政部門，秉持的不是親疏遠近，而是理念跟價值。」

民眾黨團立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌表示，民眾黨主席柯文哲無保釋放，民眾黨團幾乎全體成員，聚集台北地檢署迎接主席，雖然忙到清晨四、五時，很多委員到家也沒闔上眼，但是依然在工作崗位做好每一件事情，因此也按照原先的規劃，集合完成本會期的報到。

黃國昌也說，針對立法院新會期的開議日期，民眾黨團已經發函給立法院長韓國瑜，希望能夠即早召集黨團協商、確定開議日期，同時也希望新會期有新氣象，立法院能夠即早開議。

黃國昌強調，民眾黨團的運作如常進行，黨團現階段最重要的工作，「我們時時刻刻、分分秒秒沒有忘記選民的託付，我們更沒有忘記在選舉期間，對大家所做出的許諾」，因此在今天完成報到以後，預計本周會正式舉行記者會，公布民眾黨團的優先法案名單。

談及藍白陣營的合作意向，黃國昌則說，民眾黨是一個理性務實、就事論事的政黨，過去在國會推動各項改革法案、監督行政部門，秉持的不是親疏遠近，而是理念跟價值，還有是否符合台灣社會及人民的利益，這才是履行立委職責，最優先要考慮的事情。

媒體詢問，柯文哲使用選舉補助款購置4300萬元商辦，未來是否考慮推動修法，規定申報選舉補助款用途供大眾檢視。黃國昌表示，有關選舉補助款與政治獻金，乃至於公職人員選舉罷免法的相關討論，過去這段時間當中，社會有非常多意見，民眾黨團都有聽到，接下來也會加以研議，如何讓台灣的政治更清廉、符合人民期待。