立法院新會期報到 他意外搶頭香喊「現在不流行了嗎」

立法院第11屆第2會期今天報到，今年「搶頭香」風潮似乎退燒，拔得頭籌的民進黨立委郭國文直呼相當意外，還喊說現在不流行搶頭香了嗎？第二名則是國民黨新科立委林沛祥，第三名則是昨晚赴台北地檢前聲援民眾黨主席柯文哲的民眾黨團一行人。

立法院朝小野大的首個預算會期今天登場，表定上午8時起進行報到程序，頭香獎落誰家備受矚目，不同以往會有立委凌晨就在門外等待，期盼透過「搶頭香」，為本會期許個好彩頭，但今年立委們多半接近表定報導時間抵達，立法院秘書長周萬來在外迎接。

本會期由7點40分到場的郭國文拔得頭籌，第二名則是稍晚抵達的林沛祥，第三名為近8時抵達的民眾黨立委一行人，黃國昌則率黨團成員黃珊珊、陳昭姿、張啟楷、麥玉珍、吳春成、林憶君等人一同報到。

「有種搶頭香已經退流行的感覺。」郭國文笑說，他和上會期一樣時間抵達，到場後才發現是第一個，有些寂寞。他說，從預算規模就能看出賴清德總統重哪些領域，但本屆在野黨是多數，近日又爆發民眾黨主席柯文哲紹涉弊案，民眾黨是否會藉此進行政治操作，影響立法院運作，有待觀察。

林沛祥則說，剛好上午有協調會，因此提早抵達立法院，沒有預設要搶前三名，他本會期會關注上會期沒過的「財劃法」、「學生輔導法」，由於他隸屬交通委員會，將會特別關注NCC、數位部的預算是否合理、有無濫編，並調查先前凍結的預算是否有被先行挪用，做好監督角色。

此外，近日台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長、民眾黨主席柯文哲、副市長彭振聲涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。台北地方法院今天凌晨3時裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

昨晚在北檢外聲援的民眾黨團一行人面露倦容，黃國昌指出，民眾黨是理性務實、就事論事的政黨，在國會推動各項改革方案、監督行政部門，秉持的不是親疏遠近，而是理念價值，及是否符合台灣人民的利益，時刻未忘記選民託付與選舉承諾，未來黨團會如常運行並在本周宣布優先法案。