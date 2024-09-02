太巧？游淑慧指京華城容積560% 可疑 本周將告發1關鍵人

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷京華城案，台北地院以柯文哲「犯罪嫌疑重大」要件尚有不足，無保請回。北市議會調查小組召集人游淑慧表示，她最近取得新的事證，質疑京華城的容積率從392%到560％這一段，可能也有問題，因當初京華城容積率從392%到560％是因前監委劉德勳的調查報告，最近她發現當年監委報告另一名關鍵人物，卸任後也到威京集團任職，「這是不是太意外的巧合？」游說，預計本周她將再度到北檢告發。

游淑慧說，前兩天她看到議員應曉薇助理吳順民的名字時，覺得非常眼熟，私下查資料，確認吳是都發局前任副總工程司退休同仁，和都發局執秘邵琇珮是老同事。另外發現，吳順民的角色不只這次的容獎，包括392%到560%的關鍵角色。她上周已經準備好告發狀，會轉交給北檢，也希望能併案調查392%到560%容積率的轉變過程。

京華城案議會調查小組調查已接近收尾，不過召集人游淑慧在政論節目提到，調查小組調查京華城案高容積率的爭議在於自創容積獎勵20%，讓京華城容積率從560%暴增到672％，才有後來容積移轉後到史上最高840%。

不過游說，京華城容積率392％到560％，除起因是前監委劉德勳啟動調查，市府依照監委調查報告糾正，才將京華城的容積率從392%調高至56%。但除了這名前監委劉德勳後來到威京集團下面的基金會任職，她最近還發現，這份調查報告的另外一個關鍵人物，卸任之後也同樣到威京集團任職，如果同一分關鍵報告裡，關鍵兩個人退休之後都到威京集團，「這是不是太意外的巧合？」

游淑慧表示，既然現在檢調已經在查京華城案，何不妨一次全查一查，是否也查一查京華城案從392%到560％這一段，是否就有問題，如果這一段就有問題，那京華城案整個利益恐就超過300億元。