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林右昌紐約僑社演說 台灣與自由民主國家站在一起

中央社／ 紐約1日專電

民進黨秘書長林右昌今天在紐約台灣會館，以「台灣政情與世界局勢」為題發表演說。他強調，台灣沒有親中還是親美的問題．是選擇民主自由還是極權專制的問題，答案是明顯的。

林右昌訪美第一站在紐約法拉盛（Flushing）台灣會館發表演說，他說：「台灣沒有親中還是親美的問題，是選擇自由民主還是極權專制的問題，這個選擇問題這麼簡單，所以答案也是很明顯的，和共同承擔自由民主的國家大家站在一起，不是去選中國還是哪一國。」

面對美中關係變化，台灣國際地位在區域政治與全球經濟上日趨重要。他指出，過去講外交，現在變成經濟合作體，這部分美國扮演非常重要角色。美國和台灣手牽手往第3個國家一起投資發展，變成一個新的經濟上的夥伴關係。

有僑胞關切如何強化對美外交，林右昌表示，政黨與國會外交本來就有，也許在直轄市與州政府、州議會的交流，這個層級的議會交流可再加強，頻率也會再增加。

「從政的年輕人多走出來，多交流。現在很多縣市議員學歷好，年輕，可和美國州議會議員年輕時就有往來，對長久交往是很好的一件事。」他說：民進黨中央黨部也會對海外年輕朋友，僑界第2代、第3代舉辦青年營，加強其對台灣的認識瞭解，例如暑假時可參加營隊。

也有台僑關切政界多起司法案件，媒體報導內容與所謂高層介入的臆測。林右昌強調，因為我們是民主法治的新國家，台灣沒有秘密，司法也沒有秘密，如果有這種動作，秘密是藏不住的，相信不會有，也不應該會有。

活動結束後，林右昌與僑胞合照互動，預計訪美13天，紐約後將訪問華府、休士頓、舊金山、洛杉磯等城市。

林右昌 美國

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