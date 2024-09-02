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京華城案民眾黨主席柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

阿北回家了小草齊歡呼！法官裁定理由曝光 檢方將抗告

柯文哲交保向小草喊話影片曝 北檢最快今提抗告

聯合報／ 記者張宏業翁至成／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭聲押，法院裁定無保請回。記者張宏業／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭聲押，法院裁定無保請回。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，檢方前天依貪汙違背職務收賄與圖利罪，聲押禁見民眾黨主席柯文哲與北市前副市長彭振聲，台北地院經過馬拉松式審理，今天凌晨3點裁定柯文哲請回、彭振聲羈押，柯文哲步出法庭向大批等待的小草喊話，強調自己從來沒過問京華城容積率840%的事，也感謝法官扛住壓力。北檢檢察長王俊力漏夜召開緊急會議，決定最快明天提起抗告。

以下是柯文哲交保後談話內容：「本來如果司法單位如有問題可以傳訊我，不用在清晨的時間用搜索的方式，去搜索台灣主要在野黨主席的住處、辦公室還有中央黨部，特別是搜索台灣民眾黨的中央黨部，無法理解他們的目的是什麼，他們在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，在這兩天當中，可以說是極盡壓迫跟凌虐」。

「在最後答辯的時候，我直接跟法官講說，所謂京華城840%的容積率，其實當年在送印、送公開展覽以後，再轉送都市計畫委員會以後，我完全沒有去過問，因為作為市長不應當去過問、干預個案，所以後來那個容積率840%，我其實完全不知道，直到今年3、4月間，媒體開始鬧這件事的時候，我才第一次知道說這個案子的容積率是840%」。

「目前所有的證據，也沒有證據說柯文哲有去干預這個案子，最後，在答辯的時候，我直接跟法官說，從檢察官這兩天的詢問方式，我已經知道他們的態度相當明確，所以我跟法官說，請你不要為難，其實這一次真正辛苦的是法官，他扛住了最後的壓力，我覺得這個法官算是扛住所有的壓力」。

針對柯文哲指控遭檢察官極盡壓迫跟凌虐，北檢回應指出，柯的指述完全與事實不符，檢察官所有偵訊過程都依照刑事訴訟法辦理，檢方更不可能編故事，會對本案提起即時抗告。

壓力 容積率 柯文哲

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