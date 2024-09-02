太平洋島國論壇公報刪台灣 評論：凸顯北京作威作福

太平洋島國論壇屈服於中國要求，將本週在東加王國閉幕的領袖高峰會最終公報其中的台灣動議刪除。評論認為，此事凸顯北京是如何在作威作福，對這地區施加影響力。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）最終文件納入台灣，引發中國太平洋島國事務特使錢波強烈不滿。吉里巴斯則認為，此事應該會對支持台灣的成員國造成後果。

PIF秘書處8月30日發表的最終公報，其中一項內容為「領袖們重申1992年領袖們關於與台灣/中華民國關係的決定」。錢波為此氣急敗壞。

他告訴記者，確認與台灣的關係「絕對是錯誤」、「必須改正」。PIF官網稍後將文件下架。

紐西蘭國家廣播電台太平洋分部（RNZ Pacific）錄下錢波要求當時擔任主席的庫克群島總理布朗（MarkBrown）刪除台灣相關內容的片刻。

可以聽到布朗告訴錢波：「我們會把它刪除，我稍後會跟你談論此事。」

錢波大發雷霆的事隨即不脛而走。太平洋地區的政治評論認為，此事凸顯北京如何作威作福，對這地區施加影響力。

PIF秘書處後來將新版公報上架。根據PIF發言人，那才是「正確版第53屆太平洋島國論壇公報」。

新版內容刪除「與台灣/中華民國關係：66. 領袖們重申1992年領袖們關於與台灣/中華民國關係的決定」的內容。

發言人在答覆電子郵件中說：「最終版本既不改變，也不影響會議決定和論壇領袖的任何現行決定。公報是基於共識的文件，反映整個太平洋島國論壇同意的決定與看法。」

吉里巴斯代表團團長、吉里巴斯教育部長蒂博（Alexander Teabo）對錢波說法作出回應表示，台灣－中國「議題非常敏感」。

他31日告訴紐西蘭國家廣播電台：「我們認為納入台灣可能造成問題。中國不只是我們可以依靠的正常的盟友…而且非常尊重。」

蒂博表示，「附隨台灣的」太平洋國家「希望台灣被納入」這個論壇，「我們，大部分（太平洋島國論壇成員）追隨中國」。

他還說，這次「出包」應該會有什麼後果，「我認為，是的，應該會」。

紐西蘭國家廣播電台太平洋分部訪問的其他政府官員對此事反應不一，其中一位表示，PIF秘書處刪除台灣的內容令他們失望；另一位表示，此事沒什麼大不了。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）本週表示，華府歡迎任何國家致力於改善太平洋地區人民的生活水準，包括中國。他說：「中國參與其中一些領域是無可非議的。」

不過，北京對這區域的意圖和投入情況仍然令他關切。

康貝爾說：「中國支持不符合民主原則的成分，我們也看到非法捕魚的作法，這些特定領域確實令我們關切。對一個和平地區力量投射能力的潛在影響，這同樣令我們關切。」