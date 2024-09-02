訪美行程曝光 蔣萬安將赴哈佛聊台北

台北市長蔣萬安預計九月四日至十四日訪美，近期可能有颱風成形，市府也研擬備案。蔣首趟訪美亮點行程曝光，除出訪紐約將至時報廣場參訪，針對行人友善等政策，北市將與紐約市府進行經驗交流借鏡；此行也將訪大都會球場，為大巨蛋經濟取經。

此行另一亮點，是在哈佛大學有一場名為「Global Taipei：Bridging Tradition and Innovation全球台北：連結傳統與創新」演講。蔣出訪費城會安排回母校賓州大學，與賓州大學台灣留學生有場座談，主軸為台北市的青年政策。

學者認為，蔣現階段以拚二○二六連任、市政為主，應該還沒想到二○三二年大選布局。國民黨北市議員詹為元認為，蔣此行有助藍營對外溝通，並建立信任管道。民進黨市議員何孟樺說，蔣萬安有角逐大位野心，希望不是簽一堆合作備忘錄，回來之後沒有進展。

藍營人士認為，蔣首度以市長身分訪美，與美建立情誼，將有助奠基未來接班人基礎；訪美之後，再辦雙城論壇，也可避免被貼上親共標籤。