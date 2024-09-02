反擊疑賴論…是否見習近平？賴清德：沒想這個

賴清德總統在競選期間曾表示希望和中國國家主席習近平共進晚餐，但在最近的電視專訪，被問到是否思考過與習近平見面？賴總統表示，「我是沒有在想這個」，並強調，台灣絕對不能夠接受一個中國原則的九二共識。賴總統也反擊「疑賴論」表示，台美有很好的溝通管道，目前推動的政策，或國家發展的方向，美方都非常清楚。

外傳賴總統有意在今年下半年出訪友邦並過境美國，他表示，目前國內有很多事情要面對，美國也正在進行總統大選，更何況還要面對地緣政治的現況，包括在中東衝突，還有俄烏戰爭等，所以目前沒有出訪的計畫。

賴清德總統接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，昨晚播出。賴總統重申，中華民國與中華人民共和國本來就互不隸屬。他說，中華民國已經在台澎金馬落地生根，民主自由也在台灣成長茁壯；台灣人民所希望擁有的民主自由的生活方式，中國不能夠視為對他們的挑戰。他並認為，中國要併吞台灣，其實也不是為了領土的完整，其侵台的目的就是想要改變以規則為基礎的世界秩序，想要在西太平洋或在國際上來成就他的霸權。

賴總統曾表示，習近平若有機會來台灣，他會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖珍珠奶茶。不過，此次專訪被問及是否有思考過與習近平見面，賴總統說，「我沒在想這個」，現在要做的事情就是厚實台灣的力量。他並強調，有主權才有國家、有台灣才有中華民國，台灣絕對不能夠接受一個中國原則的九二共識，因為一旦接受九二共識、一個中國原則，等於讓渡台灣的主權。

至於有外媒報導部分美國官員對賴總統缺乏外交經驗抱有疑慮，甚至傳出有「疑賴論」，賴總統指出，蔡英文上任八年，台灣跟美國彼此有一個很好的溝通管道，也取得彼此的信任，他上任以後，也得力於副總統蕭美琴的幫忙，所以台美這一個橋梁是持續存在的，美國對台灣政府目前所推動的這個政策，或是國家發展的方向，其實他們都非常清楚。

「國情報告 意願未改」

對於被稱「弱勢總統」，賴總統說，得票數沒有過半是事實。曾經承諾會到立法院國情報告，是否跳票？賴總統解釋說，當時他是說只要合憲合法，很樂意到立法院國情報告，這個態度沒有改變，但現在不妨等這個釋憲結束之後，看法律狀態是怎麼樣的狀況再來進行。他強調，並沒有改變到國會、人民的最高殿堂，向國人報告的意願。