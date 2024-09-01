首要任務是穩定供電 賴總統：2030年前不缺電

賴清德總統接受媒體專訪，談及能源問題，他指出，他的首要任務就是穩定供電，並強調，2030年之前，台灣穩定供電都沒有問題。至於是否要使用核能，他強調，必須經過社會對話，來解決安全的問題、核廢料的問題，還有法制問題，才有辦法來進行。

賴清德總統接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，今晚訪問播出。被問及能源供電，賴總統感謝前總統蔡英文做出國家第一次能源轉型，才有目前10%到12%的綠電，特別是法律規定，核三廠2號機在明年年中的時候就要停機了。

賴總統強調，他現在接任總統，他的第一個任務就是穩定供電。他指出，穩定供電是最重要的，是重中之重；他並表示，第二個任務是發展多元綠電，除了現在的風力發電、太陽能發電，台灣也要去強調地熱發電、小水力發電，還有氫能源發電，甚至是先進科技的發電，都要去推動。

對於未來用電，賴總統表示，台電公司有去估算，已經把人工智慧未來的電力需求都算進去，他表示，到2030年之前，台灣穩定供電是沒有問題。至於2030年之後，賴總統說，相關的發電還陸續在建置，但供電穩定的前提是，四接，以及石化能源的建置必須要順利。

對於核電使用與否的態度，賴總統表示，不管是新的能源，或是原來的舊的核電廠，都要經過社會對話來解決安全的問題、核廢料的問題，還有法制的問題，才有辦法來進行。賴總統並強調，必須要建立一個平台來進行資訊核實、數據核實，讓大家共同在這個平台上討論，用正確的資訊來做社會對話。