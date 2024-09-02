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賴總統談兩岸 重申和平四支柱

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

賴清德總統上任逾100天，面對兩岸情勢，他接受媒體專訪時強調，兩岸能夠和平發展，和平是最高的原則、也是人民追求的價值，更重申和平四大支柱行動方案，「政府有責任確保台海的和平穩定，但是方法要對、而且要有尊嚴」。

至於是否思考過與中國國家主席習近平見面？賴總統表示，他沒有思考過，並強調，台灣絕對不能夠接受一個中國原則的九二共識；至於赴美議題，他也說「目前沒有這個計畫」。

賴總統接受媒體專訪時強調，中華民國與中華人民共和國本就互不隸屬，中華民國已經在台澎金馬落地生根，台灣人民所希望擁有的是民主自由的生活方式，中國不能夠視為對他們的挑戰。

他指出，中華民國台灣的前途由2,300萬人來決定，續推和平四大支柱行動方案，包括厚植國防力量，不管是軍事採購或是國防自主；提升經濟韌性與經濟實力；要跟民主陣營站在一起，台海問題不單純是台灣跟中國的問題，已是印太、甚至全世界的問題；台灣人民與人為善，只要對等尊嚴，台灣仍樂意與中國交流合作。

九二共識

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