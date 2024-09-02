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新聞眼／謝國樑施政未傳重大弊病 罷免難獲共鳴
基隆市長謝國樑面臨罷免案威脅，原想仰賴民眾黨主席柯文哲號召「白色力量」相挺過關，豈料柯捲入弊案，少了一張牌。但從另個角度來看，相較於柯和桃園前市長鄭文燦任內涉貪，謝施政尚未傳出重大弊病，罷免他較難獲共鳴，大日涉行賄案情曝光後，謝的笑容明顯變多了。
檢方聲押柯文哲，台北地院昨晚開庭審理。北市前市長郝龍斌昨天近午到基隆挺謝國樑，媒體關注兩人對柯案的看法，從兩人回應來看，謝深知仍需要白營支持，但郝對柯曾緊咬「五大案」似仍心存芥蒂。
公民團體今年3月發動罷免，5月間「青鳥行動」推波助瀾，民進黨秘書長林右昌6月化暗為明相挺，助漲連署人數達標成案。
面對罷免連署追擊，謝國樑初期低調應對，避免激化對立，原希望連署人數不足，危機自然消弭，豈料罷免方攻勢一波接一波，不僅成案，謝國樑的負評也上揚，團隊有苦難言。
等到鄭文燦、柯文哲涉貪案連環爆，降低媒體及民眾關注罷謝案熱度，加上東岸商場爭議衍生的多起司法訴訟、行政訴願陸續有了結果，市府宣稱「4連勝」，才扭轉局勢。
前總統馬英九昨也到基隆挺謝國樑，指民進黨罷謝是為轉移鄭文燦涉貪弊案，說服力有限，但話鋒一轉，說謝若跟鄭一樣爛，發動罷謝大家才不會有話說，就可能會說進多數民眾心坎裡。
罷免民選市長形同判處「政治死刑」，眼前形勢或許對謝國樑陣營相對有利，但罷免方也備戰決戰。距離「宣判日」還有1個多月，支持、反對罷免雙方必將繼續各自出招，最終由「市民法官」10月13日做出決定。
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