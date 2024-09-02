聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九3度固樑 郝龍斌：謝國樑捍衛市產

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
前總統馬英九（右）昨天第三度前往基隆力挺基隆市長謝國樑（左）。記者胡經周／攝影
前總統馬英九（右）昨天第三度前往基隆力挺基隆市長謝國樑（左）。記者胡經周／攝影

前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌昨分別到基隆，為面臨罷免考驗的市長謝國樑打氣。馬近期第3度現身固樑，他說，桃園市前市長鄭文燦任內涉貪，若謝國樑的表現和鄭一樣爛，基隆人要罷謝，大家不會有話說，但謝國樑勤政愛民、守法守紀，罷謝是錯誤的。

郝龍斌則說，謝抵擋權力魔戒、財團誘惑，捍衛市產，為何要罷免他？簡單兩句話就懂了，首先是民進黨想用罷謝之名行護大日之實，其次是為罷免立委熱身。

馬英九傍晚5時與謝國樑等人會合，前往百福黃昏市場掃街，也品嘗小吃。謝要求馬第3度與他緊握雙手，盼能獲得「勝利的加持」，馬開玩笑說，握3次手都沒收錢，第4次就得收錢了。

馬英九表示，民進黨執政以來違法亂紀、貪汙腐敗案例層出不窮。2個月前檢方查到鄭文燦涉嫌貪汙，羈押47天後起訴，檢方建請法院判刑12年。

馬還說，鄭文燦犯罪情節嚴重，如果謝國樑表現一樣爛，基隆人要罷免謝，大家不會有話說，但謝任內勤政愛民、守法守紀，推動罷免是錯誤的，希望大家要出來投不同意罷免票。

馬強調，2022年縣市長選舉，他到基隆為謝國樑助選5次，顯然沒看走眼，謝確實做得很好，市府在東岸商場爭議完全合法，不能讓市民權益被財團違法侵吞。

除馬英九來應援，郝龍斌昨也到基隆暖暖區碇內承福宮參拜。謝說，東岸爭議市府已「5連勝」，證明從去年到今年市府都是依法行政。謝說，大日公司2022年下半年已被偵查，負責人遭收押並認罪，市府沒辦法和發生弊案的企業續約，導致今年初的風暴並釀成罷免案。

郝龍斌說，市府和NET相關訴訟、訴願4連勝，最近大日行賄前市府官員案遭訴，這5件事代表法院已還謝國樑公道，要罷免的理由已不成立、不存在。罷團「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，期望國民黨可以詳讀市民提出的罷免理由，不要只拿和廠商的糾紛來掩飾對基隆市民的傷害。

山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑 郝龍斌 鄭文燦 馬英九

延伸閱讀

【即時短評】柯文哲招牌蒙塵…謝國樑抗罷免少張牌 但也藏勝出契機

3度赴基隆挺謝國樑！馬英九提及競選站台5次「沒看走眼」：罷謝是錯的

影／力挺謝國樑！馬英九拿鄭文燦當對比 讚謝守法守紀：罷免不合理

郝龍斌指罷樑案無正當性 罷團反駁：別拿廠商糾紛掩飾對市民的傷害

相關新聞

反擊疑賴論…是否見習近平？賴清德：沒想這個

賴清德總統在競選期間曾表示希望和中國國家主席習近平共進晚餐，但在最近的電視專訪，被問到是否思考過與習近平見面？賴總統表示...

馬英九3度固樑 郝龍斌：謝國樑捍衛市產

前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌昨分別到基隆，為面臨罷免考驗的市長謝國樑打氣。馬近期第3度現身固樑，他說，桃園市前市長鄭...

新聞眼／謝國樑施政未傳重大弊病 罷免難獲共鳴

基隆市長謝國樑面臨罷免案威脅，原想仰賴民眾黨主席柯文哲號召「白色力量」相挺過關，豈料柯捲入弊案，少了一張牌。但從另個角度...

訪美行程曝光 蔣萬安將赴哈佛聊台北

台北市長蔣萬安預計九月四日至十四日訪美，近期可能有颱風成形，市府也研擬備案。蔣首趟訪美亮點行程曝光，除出訪紐約將至時報廣...

首要任務是穩定供電 賴總統：2030年前不缺電

賴清德總統接受媒體專訪，談及能源問題，他指出，他的首要任務就是穩定供電，並強調，2030年之前，台灣穩定供電都沒有問題。...

陳昭姿稱傳訊給總統 總統府：賴總統私人手機已停用

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金風暴，並疑似在擔任台北市長任內涉入京華城弊案，遭檢方聲請羈押，民眾黨立委陳昭姿表示，她曾傳訊息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。