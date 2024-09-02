馬英九3度固樑 郝龍斌：謝國樑捍衛市產

前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌昨分別到基隆，為面臨罷免考驗的市長謝國樑打氣。馬近期第3度現身固樑，他說，桃園市前市長鄭文燦任內涉貪，若謝國樑的表現和鄭一樣爛，基隆人要罷謝，大家不會有話說，但謝國樑勤政愛民、守法守紀，罷謝是錯誤的。

郝龍斌則說，謝抵擋權力魔戒、財團誘惑，捍衛市產，為何要罷免他？簡單兩句話就懂了，首先是民進黨想用罷謝之名行護大日之實，其次是為罷免立委熱身。

馬英九傍晚5時與謝國樑等人會合，前往百福黃昏市場掃街，也品嘗小吃。謝要求馬第3度與他緊握雙手，盼能獲得「勝利的加持」，馬開玩笑說，握3次手都沒收錢，第4次就得收錢了。

馬英九表示，民進黨執政以來違法亂紀、貪汙腐敗案例層出不窮。2個月前檢方查到鄭文燦涉嫌貪汙，羈押47天後起訴，檢方建請法院判刑12年。

馬還說，鄭文燦犯罪情節嚴重，如果謝國樑表現一樣爛，基隆人要罷免謝，大家不會有話說，但謝任內勤政愛民、守法守紀，推動罷免是錯誤的，希望大家要出來投不同意罷免票。

馬強調，2022年縣市長選舉，他到基隆為謝國樑助選5次，顯然沒看走眼，謝確實做得很好，市府在東岸商場爭議完全合法，不能讓市民權益被財團違法侵吞。

除馬英九來應援，郝龍斌昨也到基隆暖暖區碇內承福宮參拜。謝說，東岸爭議市府已「5連勝」，證明從去年到今年市府都是依法行政。謝說，大日公司2022年下半年已被偵查，負責人遭收押並認罪，市府沒辦法和發生弊案的企業續約，導致今年初的風暴並釀成罷免案。

郝龍斌說，市府和NET相關訴訟、訴願4連勝，最近大日行賄前市府官員案遭訴，這5件事代表法院已還謝國樑公道，要罷免的理由已不成立、不存在。罷團「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，期望國民黨可以詳讀市民提出的罷免理由，不要只拿和廠商的糾紛來掩飾對基隆市民的傷害。