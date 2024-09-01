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解決國內低薪問題 賴總統宣示成立亞洲資產管理中心

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

針對國內低薪問題，賴總統接受專訪時表示，未來要成立一個亞洲資產管理中心，讓台灣的資金我們自己管理，可以提供不少的工作機會，並創造好的薪水

賴清德總統接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，今晚訪問播出。針對低薪議題，賴總統表示，地板一定要提高，也就是基本工資一定要 根據產業發展、經濟進步來做適度的調升。

另外，賴總統說，科技產業的附加價值大，自然而然薪水會比較高，未來台灣讓中小企業，能夠升級轉型，變得更有競爭力，更有附加價值的時候，自然而然可以提供更好的這個薪水。

賴總統並表示，政府想要善用台灣本身目前的資金，包括金融保險，成立一個「亞洲資產管理中心」。他指出，金管會已經宣布這樣的政策目標，接下來會提出具體的做法。他認為，若成立亞洲資產管理中心，它的收益比較大，能夠提供的薪資自然而然比較高。

賴總統指出，現在在銀行，特別是保險業，有70%的資金存款，都對外購買債券，有時候是買新加坡的，有時候是買美國的，或者是買其他國家的，結果新加坡在幫忙在理財的人，很多也都是台灣人，因為新加坡可以提供比較好的薪水，所以很多台灣年輕的孩子就跑到新加坡、跑到香港，或者跑到其他的國家去工作。

賴總統說，台灣現在成為亞洲的資產管理中心，至少我們管理自己的資金，就可以提供不少的工作機會，然後創造好的薪水；當工作機會多了，人力的需求也相應增加，自然而然人力的價值也會提高。

新加坡 薪水

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