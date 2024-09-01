「限貸令」銀行簽約卻不貸款？賴總統：金融機構過當了

新青安貸款讓房市上漲，更導致銀行水位不足，央行要求業者改善，被解讀為「限貸令」。賴清德總統重申，並沒有所謂的限貸令，只是很多金融機構對房地產的融資已經接近法律規定，央行是在提醒他們要注意。他並表示，金融機構已經跟民眾簽約卻忽然喊卡說不貸款，這是「過當了」。

賴清德總統接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，今晚播出。針對居住正義的問題，賴總統表示，他在競選的時候，有提出政見，第一個就是延續前總統蔡英文的社會住宅興建，她在任內興建12萬戶，如果以8年來算的話，他希望能夠蓋13萬戶，加計起來有25萬戶；另外一個就是包租代管，蔡英文任內已經包租代管8萬戶，他則希望能夠做17萬戶，相加起來也是25萬戶。

賴總統指出，另外還有個租金補貼，蔡英文任內大概每一年補貼大概25萬戶，他希望能夠再額外增加25萬戶，加起來就是50萬戶。

他指出，蔡總統任內，與他任內興建社會住宅，目標25萬戶，包租代管的目標也是25萬戶，然後租金補貼目標50萬戶，全部加起來就是100萬戶。他說明，為什麼要做到100萬，就是根據內政部的調查，目前台灣社會有需要租房子的戶數是80幾萬戶，希望蔡英文用8年，他再用另外8年，能夠把這個社會問題解決。

賴總統並表示，政府也提出新青安的貸款計畫，當時推出來是可以貸款800萬元，現在提高到1000萬元，本來是3年之後才需要繳本息，也改為5年之後才開始繳，等於給出一個更寬鬆的方法。

賴總統說，這項政策本來是要幫助沒有房子住的年輕人，現在發現有些人已經有房子卻去買第二戶，或是買來卻用來出租，或抱著投資的心情，這是比較可惜的。現在行政院發現有問題已經來做一個調整，希望這個經費能用在需要的年輕人身上。

此外，賴總統表示，中央銀行的確也公開講沒有限貸令。他重申，我們法律規定，銀行對房地產的融資不能夠超過本身資產的30%，央行發現台灣很多金融機構，不管是公立或私立，都已經接近30%，所以央行是提醒說，「你們要注意已經接近30%了」。

賴總統說，結果金融機構現在去處理這個事情，有新的人要貸款，就不借錢給他們，或者是已經談好、簽約了，突然中斷，「我是認為金融行庫在因應這個事件的時候是過當了。」

賴總統認為說，如果已經簽約應該要繼續借給人家，第一次購屋的民眾也要借給人家，強調特別要借款給一般的民眾。至於行政院長卓榮泰日前表示將找央行總裁楊金龍開會，賴總統認為這是好的。

【中央社台北1日電】

總統賴清德上任屆滿100天接受電視專訪，談及青年居住問題，總統表示，期盼8年內讓社宅及包租代管戶數，雙雙提高到25萬戶；他也澄清，央行並無限貸令，「金融行庫因應過當了」，行政院長卓榮泰會找央行總裁瞭解並處理。

賴總統上任屆滿100天，並於日前接受電視主持人張雅琴「雅琴看世界」專訪，節目於今天晚間播出。

民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪被爆去看新台幣1.2億房產，引起關注。主持人問及，當醫生是否買得起1.2億房產，從政前曾擔任醫師的賴總統說，他身為總統，關心的是一般人能不能有房子住，某一人去看高價房產，不是他的評論範圍。

賴總統表示，政府首先是延續蔡前總統的社宅興建，蔡前總統任內建了12萬戶，他若以8年任期來算，希望能再蓋13萬戶，共計25萬戶；其次，蔡前總統的包租代管有8萬戶，他希望增加17萬戶，共計25萬戶；再者是蔡前總統每年租金補貼有25萬戶受惠，他希望能再增加25萬戶，達到50萬戶。

總統說明，這樣全部加起來就是有100萬戶受惠，而根據內政部調查，台灣有超過80萬戶需要租屋。

賴總統提及，新青安貸款將額度提高到1000萬元，並拉長寬限期到5年，但很可惜有人抱著投資心態，政院為此已作出調整；他澄清，央行並無限貸令，而是提醒金融行庫對房地產的融資不得超過本身資產30%，「金融行庫因應過當了」，已簽約、首購族都應受理貸款。

被問及非核家園政策是否轉向，總統說，他的首要任務是穩定供電，第二是發展多元綠電；氣候變遷委員會首次開會時，台電估算發展AI（人工智慧）之島的電力需求，台灣到2030年前穩定供電沒有問題，2030年之後用電還在陸續建置，包括天然氣、四接等發電廠。

賴總統指出，未來不管是運用新核能或是舊核電廠，都要建立資訊核實平台，以正確資訊進行社會對話，核電廠延役就要解決法制問題，必須修法，同時確保核廢料、核安全問題。

台灣半導體產業有護國群山之稱，總統說，產業發展並非完全放在半導體或科技產業，必須照顧中小企業和微型企業，讓AI產業化並協助中小企業產業升級，台灣必須建制資料中心，接著要購置超級電腦給不同領域的人來使用，第三是培育20萬AI人才打造AI之島，軟、硬體兼施讓台灣經濟立於不敗之地。

賴總統指出，Nvidia和AMD計畫來台投資顯示台灣得天獨厚，這不完全是因為台灣薪水低，而是科技人才素質很好；談及提高台灣薪資條件，他則說，台灣薪資地板一定要適度調升，並協助中小企業產業升級，自然能提供更好的薪水，同時力拚台灣成為亞洲的資產管理中心。

另外，賴總統在專訪談及巴黎奧運議題，他秀出巴黎奧運金牌拳擊選手林郁婷日前於奧運台灣英雄派對贈送的金色拳擊手套，他說，這也不會是他私人擁有，民眾送給總統的東西都屬於國家的。

總統表示，當林郁婷與羽球男雙「麟洋配」在巴黎奧運贏得金牌時，他在客廳觀賽也不禁跳起來，很欣賞選手們沉著的臨場反應，尤其林郁婷在奧運賽期遭受龐大外界壓力，但她所展現的高度、風度與氣度都令人欽佩。

賴總統說，他選前即規劃成立體育暨運動發展部，推廣運動產業、協助國手爭光圓夢，並推動健康台灣強化公衛、醫療、營養與健康促進，希望減少國人不健康的年數。

關於國會三黨不過半的局面，賴總統表示，「必須尊重人民決定」，他的得票率也未過半，為了政策或法案推動，民進黨團勢必得尋求在野黨立委的支持，期盼各黨考量國家社會發展；他也強調，只要合憲合法，他很樂意到立法院做國情報告。