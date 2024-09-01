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預算、人事同意權 賴總統籲「立院當家」考量國家發展

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統接受電視專訪，直球對決各種「深水區」議題。賴總統1日表示，身為總統也必須要在立法院三黨不過半的情勢之下去解決各項問題，特別是下一個會期有四大預算、四大人事同意權，還有很多法案要通過，呼籲「當家的」民眾黨國民黨也要考量國家社會發展需要。

賴總統日前接受《雅琴看世界》專訪於今晚播出。立法院三黨不過半、外界稱賴總統未上任已成跛腳。賴總統表示，要尊重人民的決定，「我得票數並沒有過半、這是事實，立法院三黨不過半、也是事實」，必須要接受人民的決定，身為總統也必須要在這個情勢之下去解決各項問題。

賴總統說，為了要讓政策或者法案推動順利，民進黨立法院黨團尋求在野黨立法委員的支持，特別是下一個會期有四大預算、四大人事同意權，還有很多法案要通過，因為民進黨沒有過半，所以希望民眾黨跟國民黨在立法院當家的狀況之下，也能夠考量到國家社會發展的各種需要。

針對民主改革法案釋憲，賴總統強調，「只要合憲合法、我很樂意到立法院做國情報告」，這個態度到目前為止沒有變，但是因為在野黨把立法委員職權行使法修了、有違憲之虞，現在總統府也提出釋憲、大法官也先暫時處分也已經進行了，所以不妨等這個釋憲結束之後，看法律狀態是怎麼樣的狀況再來進行，「我並沒有改變到國會人民的最高殿堂向國人報告這樣的意願」。

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