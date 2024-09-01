被稱「弱勢總統」 賴總統：得票數沒有過半是事實

針對大選過後，民進黨在國會的席次沒有過半，形成朝小野大的局面，賴總統更被稱為「弱勢總統」，賴總統表示，執政黨必須要接受人民的決定，他也必須在這個情勢之下解決各項問題。他並表示，民進黨立院黨團尋求在野黨立委的支持是應該的。

賴清德總統接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，今晚播出。針對在野黨批評民進黨國會不過半，賴總統的得票數也沒有過半，賴總統表示，必須尊重人民的決定，認為外界說他當選沒有過半、得票數沒有過半，這是事實，立法院也三黨不過半，這也是事實。

賴總統說，在民主社會之下，必須要接受人民的決定，在這種狀況之下，他身為總統必須要在這個情勢之下去解決各項問題。他並表示，為了要讓政策，或者法案推動順利，民進黨團尋求在野黨立法委員的支持，這本來就應該的。

他指出，政府總是希望法案能夠通過、預算能夠通過，特別是下一個立法院會期要審查四大預算，還有很多法案要通過 對，民進黨現在立委席次沒有過半，立法院當家的是國民黨跟民眾黨，所以也希望民眾黨跟國民黨在立法院當家的狀況之下，也能夠考量到國家社會發展的各種需要。

至於賴總統曾經承諾會到立法院做國情報告，現在是否跳票？賴總統解釋說，當時他是說只要合憲合法，他很樂意到立法院做國情報告，這個態度到目前為止沒有改變，但現在立法委員職權行使法已經修法，有違憲之虞，總統府也提出釋憲，現在大法官也先做暫時處分，所以不妨等這個釋憲結束之後，看法律狀態是怎麼樣的狀況再來進行。

賴清德總統強調，他並沒有改變他到國會、人民的最高殿堂，向國人報告的意願。