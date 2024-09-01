訪中可能或訪美計畫？ 賴清德總統這樣回答

賴清德總統上任逾百日。接受電視專訪被問到是否有可能會與大陸國家主席習近平見面時，賴總統1日表示「我是沒有在想這個」；至於赴美議題，他也說「目前沒有這個計畫」。

賴總統日前接受《雅琴看世界》專訪於今晚播出。賴總統日前前往金門參加八二三砲戰紀念活動，進而被問到兩岸問題。他說，八二三砲戰是中國要侵略台灣，當時還沒有出生、民進黨也還沒成立，所以特別強調，中國要攻打台灣，不是因為哪一個人或哪一個政黨，說了什麼話或做了什麼事，也不是因為哪一些政黨，不說什麼話或不做什麼事情，就有辦法阻止中國的侵略，大家一定要了解。

賴總統指出，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，中華民國已經在台澎金馬落地生根，民主自由也在台灣成長茁壯，更重要的是民主台灣已經在全世界開枝散葉，這個就是我們共同的成果。

他強調，台灣人民所希望擁有的民主自由的生活方式，中國不能夠視為對他們的挑戰。

至於是否有機會到中國大陸的見面或是說跟習近平的見面，賴總統表示，「我是沒有在想這個」，因為現在要做的事情，就是厚實力量才是最重要的，因為身為總統、三軍統帥，第一項使命就是確保國家的生存發展，有主權才有國家、有台灣才有中華民國。

另外，外傳賴總統將出訪美國，他強調，「我目前是沒有計畫出訪」，其實也有很多事情要面對，更何況地緣政治議題，在中東、還有在俄烏戰爭，所以基本上目前是沒有沒有這個出訪的計畫。