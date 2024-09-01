反擊「疑賴論」 賴總統：美方清楚台灣推動的政策和方向
外傳賴清德總統有意在今年下半年出訪友邦，過境美國，不過賴總統接受專訪時表示，目前沒有出訪的計畫。他並針對媒體報導美國抱有「疑賴論」表示，台美有很好的溝通管道，目前推動的政策，或國家發展的方向，美方都非常清楚。
賴清德總統接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，今晚訪問播出。針對媒體報導賴總統可能在下半年出訪，並過境美國，賴總統表示，目前國內有很多事情要面對，美國也正在進行總統大選，更何況還要面對地緣政治的現況，包括在中東衝突，還有俄烏戰爭等，所以基本上目前是沒有出訪的計畫。
對於媒體報導，我國官員近期密集訪美，賴總統則表示，前總統蔡英文8年領導國家讓世界看見台灣，也讓台灣在國際社會展現出他的重要性，所以台灣不僅僅與美國、日本，和歐洲，甚至與世界很多國家，關係都愈來愈密切，在這種狀況之下，我們政府的官員到美國，或到其他國家去進行這個交流，或是進行研討合作，他覺得這是很必然的。
至於有外媒報導部分美方官員對賴總統的外交經驗遲疑，甚至有「疑賴論」，賴總統說這應該是背後有人操作，強調報導的不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了。賴總統也強調，蔡英文上任8年，台灣跟美國之間，彼此有一個很好的溝通管道，也取得彼此的信任。
賴總統說，他上任以後，也得力於副總統蕭美琴的幫忙，所以台美這一個橋梁是持續存在的，美國對台灣政府目前所推動的這個政策，或者是國家發展的方向，其實他們都非常清楚。
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