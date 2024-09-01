沒想過與習近平見面 賴總統：台灣絕不能接受九二共識

針對中國大陸有可能犯台，賴清德總統表示，對岸侵略台灣的目的就是想要在西太平洋，或在國際上成就他的霸權；至於是否思考過與中國國家主席習近平見面？賴總統表示，他沒有思考過，並強調，台灣絕對不能夠接受一個中國原則的九二共識。

賴清德總統接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，今晚訪問播出。賴總統在談及八二三砲戰時表示，砲戰的戰果是大家軍民團結，且民眾是來自全台灣的；如果台灣要抵抗中國的侵略，一定要再度團結、不分族群。他認為，發揮八二三砲戰的精神，台灣才有未來。

賴總統並表示，中國要攻打台灣，不是因為哪一個人，或哪一個政黨，說了什麼話，做了什麼事，也不是因為哪一些政黨，不說什麼話，或不做什麼事情，就有辦法阻止中國的侵略。賴總統也重申，中華民國與中華人民共和國本來就互不隸屬。

賴總統說，中華民國已經在台澎金馬落地生根，民主自由也在台灣成長茁壯，更重要的是民主台灣已經在全世界開枝散葉。他也強調，台灣人民所希望擁有的民主自由的生活方式，中國不能夠視為對他們的挑戰。

賴總統並認為，中國要併吞台灣其實也不是為了領土的完整，其侵略台灣的目的就是想要改變以規則為基礎的世界秩序，想要在西太平洋或在國際上來成就他的霸權，這個才是他真正的目的。

被問及是否有思考過與習近平見面，賴總統說，他是沒有在想這個，因為現在要做的事情，就是厚實台灣的力量，這個才是最重要的，他身為總統、三軍統帥的第一項使命，就是確保國家的生存發展。他強調，有主權才有國家、有台灣才有中華民國，台灣絕對不能夠接受一個中國原則的九二共識，因為一旦接受九二共識、一個中國原則，等於讓渡台灣的主權。

賴總統說，中華民國或台灣主權不在的話，這一切都是白談，此外，有台灣才有中華民國，中華民國已經在台澎金馬落地生根，若要捍衛中華民國，必須先守護好台澎金馬。賴總統重申前總統蔡英文所提出的四個堅持，同時要推動「和平四大支柱行動方案」。