吳釗燮：台灣重國防 役男與美國士兵進行相同訓練

國安會秘書長吳釗燮赴捷克出席「全球安全論壇」座談會時表示，國防議題在台灣相當重要。台灣近年來增加國防預算，以添購國防武器，並依循美國標準調整軍事訓練計畫，「我們的年輕人實際上在進行與美國士兵同樣的訓練」。

吳釗燮應中東歐地區重要智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，前往捷克首都布拉格出席年度論壇，於8月31日參與「東亞緊張局勢：台灣的區域安全策略」座談會。

主持人向吳釗燮提問，過去台灣兵役制度曾被年輕人批評，在當兵期間沒有紮實的軍事訓練。

吳釗燮表示，台灣國防部已調整軍事訓練計畫，去年開始借鑑美國，「我們現在的軍事訓練已經依循美國的標準。今年初我多次參觀訓練中心，看到我們的年輕人實際上在進行與美國士兵同樣的訓練」。

他指出，國防議題在台灣相當重要。台灣近年來也增加國防預算，以添購國防武器。

談到國際合作，吳釗燮表示，美國一直是台灣最重要的夥伴，尤其在安全領域。「美國一直在提供安全武器、訓練和服務給台灣。這在台灣面臨軍事威脅的情況下，顯得尤為重要。」

他指出，美國共和黨與民主黨人士「告訴我們，有個問題讓他們團結起來，那就是台灣」。無論共和黨或民主黨，雙方都希望繼續支持台灣，而這份支持能威懾中國以武力犯台。

吳釗燮強調除了美國以外，台灣與其他國家合作的重要性，包含澳洲、日本、歐洲與加拿大等。「如果國際社會對台灣表示支持，這將是威懾中國侵略非常重要的因素。」

吳釗燮說，國際社會對台灣的支持越來越多，例如在七大工業國集團（G7）外長會議和歐盟高峰會（EU summit）等場合，國際領袖都談到台灣海峽和平穩定的重要性，並強調這對全球安全與繁榮至關重要。

他表示：「這實際上是在告訴中國領導人，台灣不是中國的內政，是國際社會非常關注的國際問題。」

吳釗燮指出，處理台灣高階官員的訪問總是很敏感，「但捷克願意為台灣打開這扇門，讓我在這裡公開發言，讓世界聽到台灣的故事，這將增強台灣人民的信心，也將加強國際社會對台灣的支持」。