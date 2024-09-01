政治人物涉貪案頻傳 賴總統：違法都鼓勵檢調依法查辦

近期政治人物疑似涉貪案件頻傳，包括前桃園市長鄭文燦涉及華亞科技園區土地開發貪汙案，以及民眾黨主席柯文哲爆出政治獻金爭議等。賴清德總統接受專訪時表示，只要違法，都鼓勵檢調單位依法查辦。

賴清德總統接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，今晚訪問播出。賴總統對近期政治人物涉貪案件表示，他不宜對個案表示態度，但他向國人報告一項原則，即不分黨派、不問何人，只要違法，他都鼓勵檢調單位應該要依法查辦，毋枉毋縱。

賴總統表示，只有這樣才有辦法對得起人民，不過，他也強調司法獨立，指行政不能夠介入。他指出，過去為了能夠達到司法獨立，他第一次當選國大代表的時候，還在國民大會修憲，把原來編列在行政院中的司法院預算，將它分開，就是避免行政院藉此來影響司法。

至於民進黨內近來也醜聞頻傳，除了鄭文燦涉貪遭起訴，亦爆出民進黨台南立委林宜瑾涉詐領助理費、前交通部長李孟諺爆出婚外情請辭下台等，賴總統表示，任何政黨的黨公職如果犯案，對那個政黨勢必會產生影響，這也是他在民進黨中常會的時候要求民進黨黨員同志應該要謹言慎行，我們固然要爭取人民的支持，要做很多事情，但是很多事情不能做，同樣重要。

賴總統表示，對於仍在偵辦中的案件不表達意見，強調要尊重司法；但他也重申民進黨贏得社會支持的不易。

賴總統說，民進黨從創黨到今日，有很多人的犧牲奉獻，才能夠贏得人民的支持，一直到現在；如果不是因為這些前輩犧牲奉獻，不管是被抓、被關，甚至犧牲生命，甚至放棄家庭的幸福，這一輩人哪有可能過現在這樣的日子？他表示，今天年輕一輩能夠擔任黨公職、服務人民，「我們要珍惜，也只有好好做事情才對得起前輩的犧牲奉獻。」