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3度赴基隆挺謝國樑！馬英九提及競選站台5次「沒看走眼」：罷謝是錯的

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前總統馬英九（前右）今天到基隆號召民眾，支持基隆市長謝國樑（前左）挺過罷免案，兩人雙手緊握，謝感謝馬給他加持能量。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九（前右）今天到基隆號召民眾，支持基隆市長謝國樑（前左）挺過罷免案，兩人雙手緊握，謝感謝馬給他加持能量。記者邱瑞杰／攝影

前總統馬英九今天第3度到基隆，號召民眾支持基隆市長謝國樑挺過罷免案。馬說，前桃園市長鄭文燦任內涉貪，如果謝的表現跟鄭一樣爛，基隆人要罷謝，大家不會有話說，但謝國樑選市長，他來站台5次，並沒有看走眼。謝是勤政愛民、守法守紀的市長，罷謝是錯誤的。

馬英九今天傍晚5點到基隆前議長蔡旺璉服務處，與謝國樑等地方人士會合。謝國樑說，感謝馬前總統短時間內第3度來基隆幫他加油打氣。馬每一次來，他緊握馬的手，努力爭取民眾支持，感覺支持度就微幅增加，很感謝馬前總統繼續的來給他加持。

馬英九表示，民進黨執政以來違法亂紀、貪汙腐敗案例層出不窮。兩個月前檢調查到涉嫌貪汙的大貪官鄭文燦，羈押47天後起訴，才以2800萬元天價交保，檢方請法院從重判刑12年。

馬英九說，鄭文燦犯罪情節非常嚴重，如果謝國樑的表現一樣的爛，基隆人要罷免謝國樑，大家不會有話說，但謝任內勤政愛民、守法守紀，推動罷免他是錯誤的，是不合理的，基隆市民完全不能接受，希望大家一定要出來投不同意罷免票，挺謝繼續推動市政。

馬英九表示，兩年前來基隆幫謝國樑助選5次，是他多年來在同一個選舉，為同一個候選人助選最多次的記錄。他顯然沒有看走眼，謝確實做得很好，民進黨團聲稱因為東岸商場產權爭議，要罷免謝國樑，這樣的罷免理由是很大的錯誤，完全站不住腳。市府在東岸商場爭議完全合法，不能讓市民的權益被財團違法侵吞。

馬英九認為，民進黨發起罷免謝國樑，純粹是為了轉移外界對鄭文燦大貪汙案的焦點，請大家千萬不要上當，並呼籲基隆鄉親「支持清廉國樑，反對惡性罷免」，10月13日記得去投票，讓謝國樑繼續為民眾服務。

兩人致詞後，謝國樑和馬英九再次兩手緊握，謝說，「這個是最重要的部分」，這是他們在罷免案中第3次握手，希望這一次握手，再請馬前總統繼續給他加持能量。接著兩人握手，並與眾人高喊「反惡罷，挺善樑」。

前總統馬英九（前中）今天到基隆號召民眾，支持基隆市長謝國樑（前左）挺過罷免案。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九（前中）今天到基隆號召民眾，支持基隆市長謝國樑（前左）挺過罷免案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左）今天感謝前總統馬英九（前右）前來相挺，支持他挺過罷免案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左）今天感謝前總統馬英九（前右）前來相挺，支持他挺過罷免案。記者邱瑞杰／攝影

罷免 謝國樑 鄭文燦 馬英九

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