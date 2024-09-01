3度赴基隆挺謝國樑！馬英九提及競選站台5次「沒看走眼」：罷謝是錯的

前總統馬英九今天第3度到基隆，號召民眾支持基隆市長謝國樑挺過罷免案。馬說，前桃園市長鄭文燦任內涉貪，如果謝的表現跟鄭一樣爛，基隆人要罷謝，大家不會有話說，但謝國樑選市長，他來站台5次，並沒有看走眼。謝是勤政愛民、守法守紀的市長，罷謝是錯誤的。

馬英九今天傍晚5點到基隆前議長蔡旺璉服務處，與謝國樑等地方人士會合。謝國樑說，感謝馬前總統短時間內第3度來基隆幫他加油打氣。馬每一次來，他緊握馬的手，努力爭取民眾支持，感覺支持度就微幅增加，很感謝馬前總統繼續的來給他加持。

馬英九表示，民進黨執政以來違法亂紀、貪汙腐敗案例層出不窮。兩個月前檢調查到涉嫌貪汙的大貪官鄭文燦，羈押47天後起訴，才以2800萬元天價交保，檢方請法院從重判刑12年。

馬英九說，鄭文燦犯罪情節非常嚴重，如果謝國樑的表現一樣的爛，基隆人要罷免謝國樑，大家不會有話說，但謝任內勤政愛民、守法守紀，推動罷免他是錯誤的，是不合理的，基隆市民完全不能接受，希望大家一定要出來投不同意罷免票，挺謝繼續推動市政。

馬英九表示，兩年前來基隆幫謝國樑助選5次，是他多年來在同一個選舉，為同一個候選人助選最多次的記錄。他顯然沒有看走眼，謝確實做得很好，民進黨團聲稱因為東岸商場產權爭議，要罷免謝國樑，這樣的罷免理由是很大的錯誤，完全站不住腳。市府在東岸商場爭議完全合法，不能讓市民的權益被財團違法侵吞。

馬英九認為，民進黨發起罷免謝國樑，純粹是為了轉移外界對鄭文燦大貪汙案的焦點，請大家千萬不要上當，並呼籲基隆鄉親「支持清廉國樑，反對惡性罷免」，10月13日記得去投票，讓謝國樑繼續為民眾服務。