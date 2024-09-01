立院新會期2日報到 朝野聚焦總預算案、人事同意權

立法院新會期2日開始報到，民進黨團幹事長吳思瑤說，將以民生優先、朝野合作為基調，盼理性、嚴謹審查預算；國民黨團新會期書記長林思銘表示，會嚴格監督，不讓納稅錢被政府浪費。

立法院新會期將在9月2、3日報到，因這會期是預算會期，將審查「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，雙雙創新高。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，新會期民進黨團的戰略、基調很清楚，就是「民生優先、朝野合作」，在這個前提下，不放棄將具有社會正當性、攸關民生的議案，跟藍白兩黨合作。

吳思瑤說，新會期是預算會期，共有「114中央政府總預算」、「113追加預算」等4個預算案要審查，會花相當多時間，因預算反映政策，這些都是行政部門為了擴大照顧、國家發展所編列的預算，也是史上額度最高的預算，希望在野黨能理性、嚴謹地審議與監督。

人事同意權部分，吳思瑤表示，朝野要先有個共識，雖然有部分國會職權相關條文因大法官裁定暫時處分，但民進黨團仍希望盡可能在法定期限內啟動審議，至於是否要等憲法法庭判決出來，大家可以討論，還是希望能先進入審查，而不是還沒審查就先否定、杯葛。

吳思瑤指出，優先法案部分，包括學生輔導法、消防法、體育暨運動發展部相關的4個組織法，另外還有都更條例、社會救助法等；因為處理人事同意權、預算會占去很多時間，審法案時間會被壓縮，希望在有限時間中挑出最優先的民生法案。

吳思瑤說，至於在野黨所提出高度政治性議案，例如選罷法、憲法訴訟法、國家安全戰略法、財劃法、年金改革相關法案等，希望這些高度爭議法案在沒有共識前不要強推。

新任國民黨團書記長林思銘表示，雖然尚未召開黨團大會討論，但相關優先法案已有雛形，下會期將持續以經濟、民生等法案為主，因此包括學生輔導法、吹哨者保護法、財劃法等，基本上都會列為優先法案，部分法案上會期都已討論過，新會期會全力推動，力拚完成三讀程序。

針對114年度總預算案，國民黨主席朱立倫日前在中常會強調，國民黨立院黨團會代表人民嚴格監督政府，審查預算。對此，林思銘說，黨團會嚴審、嚴格監督，看緊人民的每一分錢，要讓納稅錢不要被政府浪費。

談到國家通訊傳播委員會（NCC）委員、考試委員及大法官等人事案，林思銘表示，國會改革五法有關人事審查的相關修訂，現在因為釋憲卡關，因此新會期到底要適用新法還是舊法，這還需要討論，也期望總統賴清德能出面說明這些爭議及態度，到底是要跟在野黨釋出善意，還是繼續對抗。

民眾黨立法院黨團8月27日曾舉行黨團會議，民眾黨團總召黃國昌當時受訪時指出，民眾黨的立場是希望下會期能及早開議，這是基本的態度，還有一些重要優先法案，例如民眾黨立委張啓楷推動媒體改革，包括衛星廣播電視法、媒體議價法等。

黃國昌說，民眾黨立委林國成針對健保勞保，要提供勞工必要的保障；他自己則關注吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪等司法改革相關法案；民眾黨立委黃珊珊關注財政收支劃分法。這幾個重要的優先法案，是民眾黨在去年選舉提出來的政見，還是要持續推進。