中菲南海再爆衝突 我外交部強烈譴責、籲各方克制

針對中國與菲律賓近日在南海再爆衝突，外交部指出，菲律賓海巡署所屬9701號巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）於31日在仙濱暗沙（Sabina Shoal）起錨時，遭中國海警船以騷擾及危險操作多次蓄意撞擊，已是近日雙方在同一海域第三度發生海上衝突事件，外交部對此予以強烈譴責，並呼籲各方自我克制。

外交部指出，中國近期在仙濱暗沙附近海域頻藉「維權」之名，以非法、脅迫、強勢及危險航行等非和平手段持續騷擾、阻撓菲國船舶合法航行，導致多起海上碰撞。對於中國在同一海域重複及蓄意製造海上衝突，升高南海緊張情勢的霸凌行徑，外交部表示，再度予以強烈譴責。

外交部重申，我國反對任何威脅南海安全及破壞區域和平穩定的作為，呼籲各方應自我克制，遵守國際法及「聯合國海洋法公約」相關規範，堅持以和平方式解決爭端。我國將持續與國際夥伴密切關注南海情勢，共同維護區域和平及穩定。