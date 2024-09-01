快訊

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

彭振聲出院了！遭聲押暈眩不適送醫3小時 返北院畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中菲南海再爆衝突 我外交部強烈譴責、籲各方克制

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國大陸與菲律賓在南海衝突不斷。圖為菲律賓船艦。新華社
中國大陸與菲律賓在南海衝突不斷。圖為菲律賓船艦。新華社

針對中國與菲律賓近日在南海再爆衝突，外交部指出，菲律賓海巡署所屬9701號巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）於31日在仙濱暗沙（Sabina Shoal）起錨時，遭中國海警船以騷擾及危險操作多次蓄意撞擊，已是近日雙方在同一海域第三度發生海上衝突事件，外交部對此予以強烈譴責，並呼籲各方自我克制。

外交部指出，中國近期在仙濱暗沙附近海域頻藉「維權」之名，以非法、脅迫、強勢及危險航行等非和平手段持續騷擾、阻撓菲國船舶合法航行，導致多起海上碰撞。對於中國在同一海域重複及蓄意製造海上衝突，升高南海緊張情勢的霸凌行徑，外交部表示，再度予以強烈譴責。

外交部重申，我國反對任何威脅南海安全及破壞區域和平穩定的作為，呼籲各方應自我克制，遵守國際法及「聯合國海洋法公約」相關規範，堅持以和平方式解決爭端。我國將持續與國際夥伴密切關注南海情勢，共同維護區域和平及穩定。

南海 外交部 菲律賓

延伸閱讀

中菲南海衝突升級 日駐菲大使不顧陸抗議挺菲

太平洋島國論壇落幕 外交部：感謝3友邦、紐澳挺台

仙賓暗沙再爆衝突 專家：中擬將控制此區正常化

深入南海見證中菲緊張 德媒：中國恐嚇級別加劇

相關新聞

賴清德缺席民間國是會議、柯文哲涉京華城案 呂秀蓮這樣說

前副總統呂秀蓮今天舉行第一屆「全國民間國是會議」，賴清德總統、行政院長卓榮泰因公未到。呂認為，若當選的總統希望下次當選比...

中菲南海再爆衝突 我外交部強烈譴責、籲各方克制

針對中國與菲律賓近日在南海再爆衝突，外交部指出，菲律賓海巡署所屬9701號巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa ...

說中共民粹自己還不是被牽著走 賴政府兩岸政策何在？

巴黎奧運落幕後，8月14日，一個網名為「張教官的有趣人生」的中國網紅發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店拒絕懸掛中國國旗，再度激起大陸民間的民族主義情緒。隨著事件持續發酵，長榮集團8月23日發表聲明致歉，強調集團認同「九二共識」、「反對台獨」，並承諾加強員工教育訓練，避免類似情況再發生。 針對這一事件，陸委會於8月24日發布新聞稿，嚴正抗議並譴責中共操作民族主義及鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌與施壓、經濟脅迫等的不當作為。妙的是，陸委會一邊抗議，一邊又再度被我方的「情緒性網民」操弄來影響政府的兩岸政策。

郝龍斌指罷樑案無正當性 罷團反駁：別拿廠商糾紛掩飾對市民的傷害

台北市前市長郝龍斌今到基隆，指罷免案沒有正當性，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑。發免團體回應，市民需要的是不會拋錨...

國家安全拋九問 盼兩岸有新密碼

「很多國人對兩岸變局無感，政府該如何推動全民國防？」國是會議引言人唐彥博1日如此問到，有民眾認為：「台灣仍有人認為自己是中國人，國軍應該推動無人機而非全民國防！」；「政府如何化解國內分歧與兩岸對立？」

民進黨湧言會以高雄為根基 年輕世代議員積累能量

湧言會「大咖」趙天麟因桃色風波中箭落馬，轉入商界發揮，立委一職不僅由「邁盟」的黃捷接手，黃還出乎意外加入湧言，為陳其邁勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。