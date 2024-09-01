賴清德缺席民間國是會議、柯文哲涉京華城案 呂秀蓮這樣說

前副總統呂秀蓮今天舉行第一屆「全國民間國是會議」，賴清德總統、行政院長卓榮泰因公未到。呂認為，若當選的總統希望下次當選比例更高，是否應該更重視我們的意見？此外，近期民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳、京華城弊案，她認為必須反省是什麼因素，造成每個擁有權力的人到後來都要走進監牢。

由呂秀蓮主辦的首屆「全國民間國是會議」，會中提出政府天職是要確保「三安」，包括國家安全、社會安定、人民安心，並邀學者專家分享看法，同時開放法人代表對總統府提問。

呂秀蓮朗讀會議宣言時指出，她呼籲新政府全面肅貪，但朝野各黨皆有貪瀆，國人同感羞恥，政黨是否自行淘汰政客，以及美方要求國防預算調整至總預算5%，卻又遲避交不出武器，政府對美政策是否能以民意為後盾，酌予調整。

呂秀蓮提到，儘管外賓不斷來台，但國家元首幾乎走不出國門，這是歷任總統的共業，也是全民之恥，難道朝野有識之士不能捐棄成見為台灣開創非典型的外交新出路；同時2025非核家園已證實無法達成，且非核家園不是民進黨的神主牌，政府應徹底檢討能源政策，全面肅清綠能黑金。

呂秀蓮指出，賴清德任期有1426天，扣掉104天，還有1200天，盼各位努力讓賴就職一年後聽大家意見，儘管賴沒來，但會透過錄影傳遞意見。她直言，若當選的總統希望下次當選比例更高，是否應該更重視我們的意見？

話鋒一轉，呂秀蓮提及柯文哲時指出，她雖不願意針對個人，但假設柯文哲有問題，社會是否開始反省，是什麼因素造成柯有今天的下場？假設不只一個政黨，連其他政黨都涉及，那就要問，「誰造成每個擁有權力的人，到後來都要走進監牢」。

呂認為，應該深度檢討，是誰讓本來有良心、自認人格高超的人，一旦沾染權力後就背叛自己與支持他的人。