快訊

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

彭振聲出院了！遭聲押暈眩不適送醫3小時 返北院畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德缺席民間國是會議、柯文哲涉京華城案 呂秀蓮這樣說

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。本報資料照片
前副總統呂秀蓮。本報資料照片

前副總統呂秀蓮今天舉行第一屆「全國民間國是會議」，賴清德總統、行政院長卓榮泰因公未到。呂認為，若當選的總統希望下次當選比例更高，是否應該更重視我們的意見？此外，近期民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳、京華城弊案，她認為必須反省是什麼因素，造成每個擁有權力的人到後來都要走進監牢。

由呂秀蓮主辦的首屆「全國民間國是會議」，會中提出政府天職是要確保「三安」，包括國家安全、社會安定、人民安心，並邀學者專家分享看法，同時開放法人代表對總統府提問。

呂秀蓮朗讀會議宣言時指出，她呼籲新政府全面肅貪，但朝野各黨皆有貪瀆，國人同感羞恥，政黨是否自行淘汰政客，以及美方要求國防預算調整至總預算5%，卻又遲避交不出武器，政府對美政策是否能以民意為後盾，酌予調整。

呂秀蓮提到，儘管外賓不斷來台，但國家元首幾乎走不出國門，這是歷任總統的共業，也是全民之恥，難道朝野有識之士不能捐棄成見為台灣開創非典型的外交新出路；同時2025非核家園已證實無法達成，且非核家園不是民進黨的神主牌，政府應徹底檢討能源政策，全面肅清綠能黑金。

呂秀蓮指出，賴清德任期有1426天，扣掉104天，還有1200天，盼各位努力讓賴就職一年後聽大家意見，儘管賴沒來，但會透過錄影傳遞意見。她直言，若當選的總統希望下次當選比例更高，是否應該更重視我們的意見？

話鋒一轉，呂秀蓮提及柯文哲時指出，她雖不願意針對個人，但假設柯文哲有問題，社會是否開始反省，是什麼因素造成柯有今天的下場？假設不只一個政黨，連其他政黨都涉及，那就要問，「誰造成每個擁有權力的人，到後來都要走進監牢」。

呂認為，應該深度檢討，是誰讓本來有良心、自認人格高超的人，一旦沾染權力後就背叛自己與支持他的人。

呂秀蓮 政治獻金 柯文哲 賴清德 非核家園

延伸閱讀

民眾黨發起連署捍衛柯文哲清白 要求司法公正程序正義

一口氣聲請55張搜索票、「兩層次」辦柯文哲 一收網當然聲押

前國台辦副主任談柯文哲案：台灣正式進入賴清德時代

柯文哲涉收賄遭聲押 醫挺柯質疑：賄賂高官有這麼容易

相關新聞

賴清德缺席民間國是會議、柯文哲涉京華城案 呂秀蓮這樣說

前副總統呂秀蓮今天舉行第一屆「全國民間國是會議」，賴清德總統、行政院長卓榮泰因公未到。呂認為，若當選的總統希望下次當選比...

中菲南海再爆衝突 我外交部強烈譴責、籲各方克制

針對中國與菲律賓近日在南海再爆衝突，外交部指出，菲律賓海巡署所屬9701號巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa ...

說中共民粹自己還不是被牽著走 賴政府兩岸政策何在？

巴黎奧運落幕後，8月14日，一個網名為「張教官的有趣人生」的中國網紅發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店拒絕懸掛中國國旗，再度激起大陸民間的民族主義情緒。隨著事件持續發酵，長榮集團8月23日發表聲明致歉，強調集團認同「九二共識」、「反對台獨」，並承諾加強員工教育訓練，避免類似情況再發生。 針對這一事件，陸委會於8月24日發布新聞稿，嚴正抗議並譴責中共操作民族主義及鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌與施壓、經濟脅迫等的不當作為。妙的是，陸委會一邊抗議，一邊又再度被我方的「情緒性網民」操弄來影響政府的兩岸政策。

郝龍斌指罷樑案無正當性 罷團反駁：別拿廠商糾紛掩飾對市民的傷害

台北市前市長郝龍斌今到基隆，指罷免案沒有正當性，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑。發免團體回應，市民需要的是不會拋錨...

國家安全拋九問 盼兩岸有新密碼

「很多國人對兩岸變局無感，政府該如何推動全民國防？」國是會議引言人唐彥博1日如此問到，有民眾認為：「台灣仍有人認為自己是中國人，國軍應該推動無人機而非全民國防！」；「政府如何化解國內分歧與兩岸對立？」

民進黨湧言會以高雄為根基 年輕世代議員積累能量

湧言會「大咖」趙天麟因桃色風波中箭落馬，轉入商界發揮，立委一職不僅由「邁盟」的黃捷接手，黃還出乎意外加入湧言，為陳其邁勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。