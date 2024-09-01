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郝龍斌指罷樑案無正當性 罷團反駁：別拿廠商糾紛掩飾對市民的傷害

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
罷團「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，期望國民黨可以詳讀市民提出的罷免理由，不要只拿跟廠商的糾紛來掩飾對基隆市民的傷害。聯合報系資料照片
罷團「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，期望國民黨可以詳讀市民提出的罷免理由，不要只拿跟廠商的糾紛來掩飾對基隆市民的傷害。聯合報系資料照片

台北市前市長郝龍斌今到基隆，指罷免案沒有正當性，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑。發起罷免團體回應，市民需要的是不會拋錨的公車，不是街道家具，更不是隨意鋪設的人工草皮，真心期望國民黨不要只拿跟廠商的糾紛，掩飾謝團隊對市民的傷害。

連署罷免謝國樑人數超過法定門檻，中選會宣布罷免案成立，並將在10月13日投票。郝龍斌今到基隆挺謝，指罷免案沒有正當性，要罷免他簡單兩句話就懂了，首先是民進黨想用罷謝之名行護大日之實，其次是為罷免立委改變國會不過半熱身。

罷團「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，郝龍斌說著罷免沒有正當性，卻也強調「個人造業個人擔」，不就是表明知道謝國樑擔任基隆市長的所做所為對基隆的傷害，累積起來的民怨才進行的罷免案，是謝國樑的業要學會承擔嗎？

李晏蓉表示，罷免謝國樑的正當性多到可以每天更新，從謝國樑今天表示「市民朋友不知道罷免理由」一句來看，顯示謝國樑真的從來沒有在乎過市民的訴求是什麼，市民需要的是不會拋錨的公車，不是違反行人友善的「街道家具」，更不是隨意鋪設的人工草皮。

李晏蓉說，真心期望國民黨可以詳讀市民提出的罷免理由，不要只拿著跟廠商的糾紛來掩飾對基隆市民的傷害。

台北市前市長郝龍斌（左）今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右）。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長郝龍斌（左）今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右）。記者邱瑞杰／攝影

中選會 山海公民拆樑行動 投票 罷免 謝國樑 郝龍斌

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