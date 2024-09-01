國家安全拋九問 盼兩岸有新密碼

「很多國人對兩岸變局無感，政府該如何推動全民國防？」國是會議引言人唐彥博1日如此問到，有民眾認為：「台灣仍有人認為自己是中國人，國軍應該推動無人機而非全民國防！」；「政府如何化解國內分歧與兩岸對立？」另一位引言人翁明賢拋出疑問，有人則認為：「應該尋找『九二共識』以外，中國可接受的兩岸詞彙！」

國家安全集思廣益

前副總統呂秀蓮1日舉行第一屆「全國民間國是會議」，邀請不同團體發表對國家安全、社會安定與人民安心的看法。在第一場「國家安全論壇」由全球和平聯盟台灣總會理事長唐彥博，與淡江大學榮譽教授翁明賢拋出9大疑問：



1.政府如何因應中共對台「不對稱戰略」及「灰色地帶戰爭」？



2.美國對台軍事是否背離我們原有「決戰境外」的戰略？要將台灣變成刺蝟島，準備巷戰？



3.很多國人對因應變局無感，政府應該如何推廣全民國防？



4.美國軍購昂貴，又不斷要求台灣增加軍費卻遲交武器，誰來核實監督？



5.目前台灣只剩12個邦交國，政府該如何有效突破外交孤立？



6.美國總統大選，不知何人當選，政府做好因應準備與否？



7.國內政黨對立，兩岸風雲日緊，政府如何化解國內分歧與兩岸敵意？



8.近年美國援引「UN2758號決議」反制北京「一個中國」政策，政府該如何借力使力？



9. 針對中國國台辦官網新設「依法懲治『台獨』頑固份子」專欄題目，威嚇台灣民眾，政府該如何保護人民？

民團提建言護國安

現場發言相當踴躍，有民眾認為，如今機器人、無人機相當發達，為何要學烏克蘭將年輕人送上戰場？且台灣仍有很多人認為自己是中國人，若請這些人從軍反而可能意志不堅定。另外，希望我國發展潛艦匿蹤化、防空武器極速化與雷射化，還有防禦工事地下化，仿效阿富汗擊退蘇聯、北越打敗美國的方式。

有企業領袖協進會代表提醒，他去中國交流時，很多中國民眾以為解放軍就快攻打台灣了，但他在台灣很多家人、朋友都顯得處變不驚，隨著兩岸對立增加，要強化相關防衛意識宣傳；還有與會者以我國邦交國巴拉圭的經驗為例，呼籲在邊境或領土有爭議處設立自由貿易區，降低兩岸的對立與緊張。

兩岸交流需新密碼

「台灣需要九二共識以外的兩岸通關密碼！」有民團代表指出，曾到中國交流時，使用「兩岸和平發展」這個詞彙是對岸可以接受的，但該代表同時認為，我國沒有核武，更應該加強飛彈打擊中國的射程，最起碼應該要到2千公里，觸及北京，「我們沒有要反攻中國，但要具備威嚇對岸不輕舉妄動的能力！」該代表說。

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