快訊

降雨區域擴大！11縣市大雨特報 雨彈一路轟到晚上

鬼月膽大探險…3年輕人闖墾丁廢墟 竟發現兩具乾屍

范斯翻選美小姐17年前糗事諷賀錦麗 挨批挖舊傷仍拒道歉

國家安全拋九問 盼兩岸有新密碼

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「很多國人對兩岸變局無感，政府該如何推動全民國防？」國是會議引言人唐彥博1日如此問到，有民眾認為：「台灣仍有人認為自己是中國人，國軍應該推動無人機而非全民國防！」；「政府如何化解國內分歧與兩岸對立？」另一位引言人翁明賢拋出疑問，有人則認為：「應該尋找『九二共識』以外，中國可接受的兩岸詞彙！」

國家安全集思廣益

前副總統呂秀蓮1日舉行第一屆「全國民間國是會議」，邀請不同團體發表對國家安全、社會安定與人民安心的看法。在第一場「國家安全論壇」由全球和平聯盟台灣總會理事長唐彥博，與淡江大學榮譽教授翁明賢拋出9大疑問：

1.政府如何因應中共對台「不對稱戰略」及「灰色地帶戰爭」？

2.美國對台軍事是否背離我們原有「決戰境外」的戰略？要將台灣變成刺蝟島，準備巷戰？

3.很多國人對因應變局無感，政府應該如何推廣全民國防？

4.美國軍購昂貴，又不斷要求台灣增加軍費卻遲交武器，誰來核實監督？

5.目前台灣只剩12個邦交國，政府該如何有效突破外交孤立？

6.美國總統大選，不知何人當選，政府做好因應準備與否？

7.國內政黨對立，兩岸風雲日緊，政府如何化解國內分歧與兩岸敵意？

8.近年美國援引「UN2758號決議」反制北京「一個中國」政策，政府該如何借力使力？

9. 針對中國國台辦官網新設「依法懲治『台獨』頑固份子」專欄題目，威嚇台灣民眾，政府該如何保護人民？

民團提建言護國安

現場發言相當踴躍，有民眾認為，如今機器人、無人機相當發達，為何要學烏克蘭將年輕人送上戰場？且台灣仍有很多人認為自己是中國人，若請這些人從軍反而可能意志不堅定。另外，希望我國發展潛艦匿蹤化、防空武器極速化與雷射化，還有防禦工事地下化，仿效阿富汗擊退蘇聯、北越打敗美國的方式。

有企業領袖協進會代表提醒，他去中國交流時，很多中國民眾以為解放軍就快攻打台灣了，但他在台灣很多家人、朋友都顯得處變不驚，隨著兩岸對立增加，要強化相關防衛意識宣傳；還有與會者以我國邦交國巴拉圭的經驗為例，呼籲在邊境或領土有爭議處設立自由貿易區，降低兩岸的對立與緊張。

兩岸交流需新密碼

「台灣需要九二共識以外的兩岸通關密碼！」有民團代表指出，曾到中國交流時，使用「兩岸和平發展」這個詞彙是對岸可以接受的，但該代表同時認為，我國沒有核武，更應該加強飛彈打擊中國的射程，最起碼應該要到2千公里，觸及北京，「我們沒有要反攻中國，但要具備威嚇對岸不輕舉妄動的能力！」該代表說。

【更多精采內容，詳見

北京 國防 美國

延伸閱讀

呂秀蓮民間國是會議談司法 酸有些人享受官位後再坐牢

DW調查：俄羅斯訓練無人機獵殺烏克蘭平民

日防衛省：與那國島近海確認2架無人機 推定屬於中國

稱中國人是「世界上最虛偽的人」 大陸再現智能手錶「辱華」回答

相關新聞

影／又一名小草中暑倒地...送醫畫面曝光 民眾喊「小草冷靜」

台北市氣溫炎熱，體感溫度飄破38度，中央氣象署更直指「天氣悶熱至易中暑」，儘管民眾黨主席柯文哲的羈押庭要到晚上8點才開，...

前國台辦副主任談柯文哲案：台灣正式進入賴清德時代

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署聲押禁見，台北地方法院預計今晚8時召開羈押庭。對此，大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希...

罷團反駁郝龍斌 「別拿廠商糾紛掩飾對市民的傷害」

台北市前市長郝龍斌今到基隆，指罷免案正當性，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑。發免團體回應，市民需要的是不會拋錨...

國家安全拋九問 盼兩岸有新密碼

「很多國人對兩岸變局無感，政府該如何推動全民國防？」國是會議引言人唐彥博1日如此問到，有民眾認為：「台灣仍有人認為自己是中國人，國軍應該推動無人機而非全民國防！」；「政府如何化解國內分歧與兩岸對立？」

民進黨湧言會以高雄為根基 年輕世代議員積累能量

湧言會「大咖」趙天麟因桃色風波中箭落馬，轉入商界發揮，立委一職不僅由「邁盟」的黃捷接手，黃還出乎意外加入湧言，為陳其邁勢...

3會議提18項質疑 都委會委員對京華城案早示警：很害怕

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案，從政治風暴延燒到司法，柯文哲遭檢調聲押禁見。從監察院的報告來看，其實台北市都委會、學者過去便不斷在3場會議中提出質疑，幾乎一面倒反對台北市府給予京華城如此之高的容積獎勵。 2020年10月、12月及2021年3月的會議皆有多名專家、單位針對容積及適法性獎勵提出自身疑慮。短短3場會議，便有18個單位及專家提出多項問題，還有都委會委員擔憂，京華城似乎想打破原有規定，要都委會突破都市計畫管制規定，恐會遭評「不合法」，自己對此「相當害怕」。亦有人點出重點，指京華城案不是都市更新地區，容積獎勵辦法有適法性問題。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。