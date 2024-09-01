快訊

馬鈴薯、小黃瓜、蘋果，放冰箱還是室溫保存？最佳指南一次看

全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

「三蘆阿婆」騙學生100元買臭酸紅豆餅 一票在地人都遇過

太平洋島國論壇落幕 外交部：感謝3友邦、紐澳挺台

中央社／ 台北1日電

第53屆太平洋島國論壇落幕，外交部今天表示，索羅門群島試圖提案排除台灣未來參與PIF的權益時，太平洋3友邦、澳洲及紐西蘭都肯定台灣的貢獻及參與，並支持維持台灣在PIF的參與地位。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長田中光於8月24日至9月2日率團赴東加王國出席第53屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）及第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，期間會晤友邦官員及理念相近國家代表團，深化雙邊合作具體作為。

外交部表示，在這次PIF領袖會議期間，當索羅門群島試圖提案排除台灣未來參與PIF的權益時，太平洋3友邦、澳洲及紐西蘭都肯定台灣的貢獻及參與，並支持維持台灣在PIF的參與地位。

外交部說，台灣自1993年以「台灣/中華民國」（Taiwan/R.O.C.）名義以及「發展夥伴」身分參與PIF以來，長期與PIF秘書處推動「區域發展援助」及「臺灣/中華民國-PIF獎學金」等合作計畫，致力提升區域國家的人力素質，為區域發展貢獻心力。

外交部指出，田中光於8月30日率團出席由PIF秘書處主辦的第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，由馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）等人主持，帛琉及吐瓦魯代表團全程與會。

田中光致詞表示，政府持續與友邦及PIF秘書處合作推動PIF所提出的「2050藍色太平洋大陸戰略」，多年來在太平洋地區推動農業、人力培育、醫療衛生、資通訊、婦女賦權、潔淨能源、基礎建設等領域計畫；更與太平洋友邦成立氣候轉型基金，這些合作緊扣今年PIF峰會主題「轉型韌性太平洋：從現在開始建設更好的未來」。

外交部指出，PIF秘書處向台灣及太平洋3友邦簡報「2050年藍色太平洋大陸戰略」實施計畫、台灣與PIF現有區域合作計畫進展，以及未來一年優先推動事項；台灣代表團則由國合會技術合作處簡報「從固邦到榮邦：中華民國（台灣）在太平洋地區執行援助發展策略」，呼應上述戰略計畫。

外交部表示，PIF秘書處及3友邦皆感謝台灣在太平洋推動切合國家發展需求的計畫，成效良好，3友邦更在會中直接向PIF秘書處提議將台灣合作計畫納入PIF相關文件，向PIF會員傳達台灣貢獻。

外交部指出，會議最後由田中光與PIF秘書處簽署2025年至2027年合作協定，具體展現台灣促進太平洋區域發展的承諾及支持，將持續透過論壇多邊機制強化與太平洋友好國家的合作關係。

PIF 外交部

延伸閱讀

外交部與太平洋島國論壇秘書處 簽署未來3年合作協定

「一定是錯誤」陸抗議提及台灣 太平洋島國論壇悄刪公報涉台內容

兩岸官方齊至太平洋島國論壇 北京批台灣當局「蹭會」

太平洋島國論壇領袖會議：台灣參與地位不變

相關新聞

民進黨湧言會以高雄為根基 年輕世代議員積累能量

湧言會「大咖」趙天麟因桃色風波中箭落馬，轉入商界發揮，立委一職不僅由「邁盟」的黃捷接手，黃還出乎意外加入湧言，為陳其邁勢...

3會議提18項質疑 都委會委員對京華城案早示警：很害怕

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案，從政治風暴延燒到司法，柯文哲遭檢調聲押禁見。從監察院的報告來看，其實台北市都委會、學者過去便不斷在3場會議中提出質疑，幾乎一面倒反對台北市府給予京華城如此之高的容積獎勵。 2020年10月、12月及2021年3月的會議皆有多名專家、單位針對容積及適法性獎勵提出自身疑慮。短短3場會議，便有18個單位及專家提出多項問題，還有都委會委員擔憂，京華城似乎想打破原有規定，要都委會突破都市計畫管制規定，恐會遭評「不合法」，自己對此「相當害怕」。亦有人點出重點，指京華城案不是都市更新地區，容積獎勵辦法有適法性問題。...

又一名小草中暑倒地...送醫畫面曝光 民眾喊「小草冷靜」

台北市氣溫炎熱，體感溫度飄破38度，中央氣象署更直指「天氣悶熱至易中暑」，儘管民眾黨主席柯文哲的羈押庭要到晚上8點才開，...

前國台辦副主任談柯文哲案：台灣正式進入賴清德時代

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署聲押禁見，台北地方法院預計今晚8時召開羈押庭。對此，大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希...

黨職選後湧言會地位大躍升 高雄共識營氣勢如虹

民進黨湧言會7月黨職改選大有斬獲，成為其他派系爭取的合作對象。挾著勝選氣勢今天在高雄召開「派系大會」，立委王定宇、立委黃...

政治獻金法上路20年 監院：累計違法裁罰3億1354萬元　

監察院公布過去20年政治獻金裁罰及違法件數與罰金。政治獻金法自2004年3月31日施行，截至2023年12月底，監察院裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。