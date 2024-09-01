太平洋島國論壇落幕 外交部：感謝3友邦、紐澳挺台

第53屆太平洋島國論壇落幕，外交部今天表示，索羅門群島試圖提案排除台灣未來參與PIF的權益時，太平洋3友邦、澳洲及紐西蘭都肯定台灣的貢獻及參與，並支持維持台灣在PIF的參與地位。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長田中光於8月24日至9月2日率團赴東加王國出席第53屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）及第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，期間會晤友邦官員及理念相近國家代表團，深化雙邊合作具體作為。

外交部表示，在這次PIF領袖會議期間，當索羅門群島試圖提案排除台灣未來參與PIF的權益時，太平洋3友邦、澳洲及紐西蘭都肯定台灣的貢獻及參與，並支持維持台灣在PIF的參與地位。

外交部說，台灣自1993年以「台灣/中華民國」（Taiwan/R.O.C.）名義以及「發展夥伴」身分參與PIF以來，長期與PIF秘書處推動「區域發展援助」及「臺灣/中華民國-PIF獎學金」等合作計畫，致力提升區域國家的人力素質，為區域發展貢獻心力。

外交部指出，田中光於8月30日率團出席由PIF秘書處主辦的第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，由馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）等人主持，帛琉及吐瓦魯代表團全程與會。

田中光致詞表示，政府持續與友邦及PIF秘書處合作推動PIF所提出的「2050藍色太平洋大陸戰略」，多年來在太平洋地區推動農業、人力培育、醫療衛生、資通訊、婦女賦權、潔淨能源、基礎建設等領域計畫；更與太平洋友邦成立氣候轉型基金，這些合作緊扣今年PIF峰會主題「轉型韌性太平洋：從現在開始建設更好的未來」。

外交部指出，PIF秘書處向台灣及太平洋3友邦簡報「2050年藍色太平洋大陸戰略」實施計畫、台灣與PIF現有區域合作計畫進展，以及未來一年優先推動事項；台灣代表團則由國合會技術合作處簡報「從固邦到榮邦：中華民國（台灣）在太平洋地區執行援助發展策略」，呼應上述戰略計畫。

外交部表示，PIF秘書處及3友邦皆感謝台灣在太平洋推動切合國家發展需求的計畫，成效良好，3友邦更在會中直接向PIF秘書處提議將台灣合作計畫納入PIF相關文件，向PIF會員傳達台灣貢獻。

外交部指出，會議最後由田中光與PIF秘書處簽署2025年至2027年合作協定，具體展現台灣促進太平洋區域發展的承諾及支持，將持續透過論壇多邊機制強化與太平洋友好國家的合作關係。