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前國台辦副主任談柯文哲案：台灣正式進入賴清德時代

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國台辦前副主任王在希預期，「柯文哲是進去出不來了」。他並指，「台灣就正式進入賴清德時代」。圖／擷自王在希微博「在希觀察」影片
大陸國台辦前副主任王在希預期，「柯文哲是進去出不來了」。他並指，「台灣就正式進入賴清德時代」。圖／擷自王在希微博「在希觀察」影片

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署聲押禁見，台北地方法院預計今晚8時召開羈押庭。對此，大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希9月1日對此評論稱，柯文哲五大官司（包括台北大巨蛋、雙子星、美河市、松菸文創、三創園區等）纏身恐將難以脫身。他預期，在此局面下，「台灣就正式進入賴清德時代」，未來兩岸關係發展也將有很大變數。

王在希1日於其微博「在希觀察」上發出評論影片稱，「柯文哲是進去出不來了」。他表示，柯文哲被台北檢方當庭逮捕，此舉創下了台灣歷史上的三個第一。

王在希解釋，這是台灣歷史上首次主要在野黨黨主席的住家、辦公室及中央黨部都被搜索，也是第一個主要在野黨主席與其妻子同一天被直接帶走偵訊。另外，此事也是第一個台灣重量級的政治人物，「不經過羈押就直接宣布逮捕」。

王在希說，今年5月台北地檢署就已對金華城案作為特別重大的案子在進行偵訊，但因為柯文哲的身分有點「特殊」，是台灣在野黨的主席、前台北市長以及2024總統候選人等等諸多的重要角色，所以檢調採先肅清外圍再包圍核心這樣的戰術，待相關證據基本完整後，再迅速收網抓捕柯文哲這條大魚。

此外，王在希在分析「賴清德當局為什麼對柯文哲出手如此狠，毫不留情」時指出，因為民眾黨是「一人黨」，把柯文哲整垮了等於民眾黨就樹倒猢猻散，「當然他這個黨可能還會存在，但是他的支持者肯定是明顯會減少了」。

他續指，眾所周知柯文哲在1月大選時26%的選票，主要是瓜分了民進黨的年輕選票，「這一點也是賴清德最惱火的」。假若柯文哲倒了，那麼這些淺綠的選民，他們的第二選擇或將會重回民進黨。

王在希稱，由於民眾黨的8席立委在立法院完全支持國民黨，導致正副立法院長都讓國民黨拿走。其實在台灣立法院中，民進黨較國民黨只差1席立委，而民眾黨垮了後，民進黨只要把民眾黨的8席立委拉過來兩席，民進黨即能成為立法院的第一大黨。

基於此，王在希認為，在戰略考慮上，民進黨須先搞垮民眾黨，而後再來收拾國民黨，如此一來賴清德不僅黨內大權獨攬，黨外也是一黨獨大，「台灣就正式進入賴清德時代」，但在此局面之下，他直言，「未來兩岸關係的發展將會帶來很大的變數。」

對於柯文哲一事，微博上也掀起廣大議論。有網友評論稱，「柯文哲選舉吃掉的年輕選民票，賴桑（賴清德）可熟記於心。」還有人說，「其實柯文哲也『台獨』，只是比綠有迴旋空間，也叫左右逢源」、「投機分子」。另，有網友說，「老老實實當個醫生不是很好嗎」、「島內已無力量對抗綠色恐怖」。

民眾黨主席柯文哲（中）涉京華城弊案，遭檢方依違背職務收賄與圖利罪向法院聲押禁見。圖為柯8月31日凌晨移送北檢複訊。（圖／本報資料照）
民眾黨主席柯文哲（中）涉京華城弊案，遭檢方依違背職務收賄與圖利罪向法院聲押禁見。圖為柯8月31日凌晨移送北檢複訊。（圖／本報資料照）

柯文哲 民眾黨 賴清德

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