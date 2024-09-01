政治獻金法上路20年 監院：累計違法裁罰3億1354萬元　

監察院公布過去20年政治獻金裁罰及違法件數與罰金。政治獻金法自2004年3月31日施行，截至2023年12月底，監察院裁罰確定並公告違法件數為1724件，裁罰金額共3億1354萬餘元。另外，第16任總統、副總統選舉擬參選人申報會計報告書已全數公開於平台供民眾查載。

據監察院資料顯示，政治獻金捐收違法態樣分別為超額捐贈、累虧公司捐贈、收受捐贈未盡查證義務與其他；違規件數分別為786件、448件、196件、294件。

捐贈金額超過限制額度部分，共計786件，裁罰金額8814萬餘元；累積虧損之營利事業捐贈448件，裁罰金額5593萬餘元；收受政治獻金未盡查證義務196件，裁罰金額7144萬餘元。另外未具選舉權人、外資企業、與政府有巨額採購或重大建設投資之企業、以他人名義捐贈及逾期申報等違法受罰情事也均有對外公告。

監察院表示，「監察院政治獻金公開查閱平台」自2019年8月14日上線，至今已滿５周年，第16任總統、副總統及第11屆立委選舉擬參選人申報會計報告書已全數公開於平台供民眾查載。截至2024年7月已公開會計報告事件數達5966件，總計公開比數為216萬7074筆。

監察院指出，該平台至2024年7月為止，總瀏覽人數已突破15萬人次，總查詢及總下載次數分別達164萬次及38萬次，近2年隨著2022年九合一選舉及第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉等熱潮，平台年度查詢、下載次數及瀏覽次數與平台上線首年相比，漲幅高達一倍。