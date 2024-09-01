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京華城弊案檢方追查金流約談秘密關係人 朱亞虎訊後請回
民眾黨主席柯文哲涉京華城案，為了釐清柯今年5月以4500萬現金購買個人商辦，昨晚秘密約談威京集團子公司鼎越開發前董事長朱亞虎到案說明，訊後請回。
柯文哲日前遭民進黨籍台北市議員林延鳳踢爆，今年5月用4300萬元現金購買立法院旁、林森南路10號3樓「濟南大樓」商辦。該處目前是先發興業股份有限公司，股東之一為退役上校李天鐸，與京華城代表人沈慶京友好。
柯文哲日前回應，民眾黨規定選舉補助款三分之二歸個人，他經費用來設置個人辦公室，打算長期使用。
台北地檢署昨晚依貪汙收賄、圖利聲押柯文哲，並指揮廉政官秘密約談關係人朱亞虎，朱曾任台北市兵役局長，也曾任威京集團子公司鼎越開發董事長，釐清購買個人商辦細節，追查柯與威京集團是否有不當資金往來，朱亞虎到案說明後請回。
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