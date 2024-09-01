京華城弊案檢方追查金流約談秘密關係人 朱亞虎訊後請回

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案，從政治風暴延燒到司法，柯文哲遭檢調聲押禁見。從監察院的報告來看，其實台北市都委會、學者過去便不斷在3場會議中提出質疑，幾乎一面倒反對台北市府給予京華城如此之高的容積獎勵。 2020年10月、12月及2021年3月的會議皆有多名專家、單位針對容積及適法性獎勵提出自身疑慮。短短3場會議，便有18個單位及專家提出多項問題，還有都委會委員擔憂，京華城似乎想打破原有規定，要都委會突破都市計畫管制規定，恐會遭評「不合法」，自己對此「相當害怕」。亦有人點出重點，指京華城案不是都市更新地區，容積獎勵辦法有適法性問題。...

2024-09-01 13:52