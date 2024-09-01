郝龍斌稱謝國樑抵擋權力魔戒、財團誘惑 罷免他有2目的

台北市前市長郝龍斌今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑。郝說，謝抵擋權力的魔戒、財團的誘惑，捍衛市產，為什麼要罷免他？簡單兩句話就懂了，首先是民進黨想用罷謝之名行護大日之實，其次是為罷免立委改變國會不過半熱身。

聯署罷免謝國樑人數超過法定門檻，中選會宣布罷免案成立，並將在10月13日投票。謝國樑近期透過個人直播及市府團隊宣導執政成績，加上外地盟友來基隆相挺，尋求民眾支持謝通過罷免案考驗。

郝龍斌今天上午11點到基隆市暖暖區碇內承福宮，與謝國樑會合後，各自發表對罷免案的看法，再入廟參拜，並與在地民意代表和民眾座談後共進午餐。

謝國樑說，選舉前和上任後都有針對環保等各類政策，向郝龍斌請益求教，感謝郝的指導。東岸爭議市府已經「5連勝」，證明從去年到今年市府都是依法行政，所作所為都有根據。

謝國樑表示，大日公司在2022年下半年已經被偵查，負責人被收押並已認罪，市府沒有辦法跟已經發生弊案的企業續約，導致今年初的風暴並釀成罷免案。既然已經成案，雖然沒有正當性，很多市民他不曉得到底在罷些什麼，但他仍要面臨罷免案投票，今天請郝來加持打氣，希望不同意罷免票能夠衝高，表達市民不同意罷免的心聲。

郝龍斌指出，市政府跟NET相關訴訟、訴願，市已經4連勝，最近大日行賄前市府官員案已經起訴，這5件事情代表法院已還謝國樑公道。當初要罷免的理由已經不成立、不存在，為什麼還要有推動罷免，「簡單用兩句話大概就懂了」。

郝龍斌說，首先是民進黨想用罷謝之名來護大日之實，謝國樑在選基隆市長的時候，就一直跟他談「四接」到底要怎麼處理，從這裡他可以知道謝是一個愛鄉土、有理念，維護基隆市產，維護基隆環境的好市長。罷免謝國樑沒有正當性，請民眾要用不同意罷免票肯定這樣一個好市長。

郝龍斌認為，民進黨除了為護財團罷謝，更重要的是民進黨現在國會沒有過半，將來想透過罷免立委，改變國會不過半的事實，謝國樑就是被他們拿來「熱身」。這麼好的市長，因為民進黨的政治企圖來汙衊他，要罷免他，「我們絕對不能容忍。」