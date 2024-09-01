快訊

馬鈴薯、小黃瓜、蘋果，放冰箱還是室溫保存？最佳指南一次看

全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

「三蘆阿婆」騙學生100元買臭酸紅豆餅 一票在地人都遇過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郝龍斌稱謝國樑抵擋權力魔戒、財團誘惑 罷免他有2目的

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市前市長郝龍斌（左）今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右）。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長郝龍斌（左）今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右）。記者邱瑞杰／攝影

台北市前市長郝龍斌今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑。郝說，謝抵擋權力的魔戒、財團的誘惑，捍衛市產，為什麼要罷免他？簡單兩句話就懂了，首先是民進黨想用罷謝之名行護大日之實，其次是為罷免立委改變國會不過半熱身。

聯署罷免謝國樑人數超過法定門檻，中選會宣布罷免案成立，並將在10月13日投票。謝國樑近期透過個人直播及市府團隊宣導執政成績，加上外地盟友來基隆相挺，尋求民眾支持謝通過罷免案考驗。

郝龍斌今天上午11點到基隆市暖暖區碇內承福宮，與謝國樑會合後，各自發表對罷免案的看法，再入廟參拜，並與在地民意代表和民眾座談後共進午餐。

謝國樑說，選舉前和上任後都有針對環保等各類政策，向郝龍斌請益求教，感謝郝的指導。東岸爭議市府已經「5連勝」，證明從去年到今年市府都是依法行政，所作所為都有根據。

謝國樑表示，大日公司在2022年下半年已經被偵查，負責人被收押並已認罪，市府沒有辦法跟已經發生弊案的企業續約，導致今年初的風暴並釀成罷免案。既然已經成案，雖然沒有正當性，很多市民他不曉得到底在罷些什麼，但他仍要面臨罷免案投票，今天請郝來加持打氣，希望不同意罷免票能夠衝高，表達市民不同意罷免的心聲。

郝龍斌指出，市政府跟NET相關訴訟、訴願，市已經4連勝，最近大日行賄前市府官員案已經起訴，這5件事情代表法院已還謝國樑公道。當初要罷免的理由已經不成立、不存在，為什麼還要有推動罷免，「簡單用兩句話大概就懂了」。

郝龍斌說，首先是民進黨想用罷謝之名來護大日之實，謝國樑在選基隆市長的時候，就一直跟他談「四接」到底要怎麼處理，從這裡他可以知道謝是一個愛鄉土、有理念，維護基隆市產，維護基隆環境的好市長。罷免謝國樑沒有正當性，請民眾要用不同意罷免票肯定這樣一個好市長。

郝龍斌認為，民進黨除了為護財團罷謝，更重要的是民進黨現在國會沒有過半，將來想透過罷免立委，改變國會不過半的事實，謝國樑就是被他們拿來「熱身」。這麼好的市長，因為民進黨的政治企圖來汙衊他，要罷免他，「我們絕對不能容忍。」

郝龍斌受訪地點是承福宮，他說，舉頭三尺有神明，公道自在人心，個人造業個人擔，蒼天不會饒過任何人。前任市長團隊已經被起訴了，就是蒼天不饒過人實例。謝國樑盡心盡力施政，蒼天一定會給他肯定，更重要的是需要的是民眾的肯定，請民眾用不同票票給謝力量，讓他繼續為基隆打拼。

台北市前市長郝龍斌（左）今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右）。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長郝龍斌（左）今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右）。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長郝龍斌（左）今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右）。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長郝龍斌（左）今天到基隆，號召民眾支持面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右）。記者邱瑞杰／攝影
面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右），今天感謝台北市前市長郝龍斌（左）到基隆相挺。記者邱瑞杰／攝影
面對罷免考驗的基隆市長謝國樑（右），今天感謝台北市前市長郝龍斌（左）到基隆相挺。記者邱瑞杰／攝影

罷免 謝國樑

延伸閱讀

會希望柯文哲全身而退嗎？ 郝龍斌：尊重法律、我祝福他

大日涉嫌行賄 謝國樑抗罷免添底氣 2大咖今到基隆挺謝

藍質疑林右昌護航貪腐 基市府前發言人游本明：別打烏賊仗

不知在罷什麼？趙少康東岸商場嗆：大日行賄綠甩鍋藍 笑死人

相關新聞

民進黨湧言會以高雄為根基 年輕世代議員積累能量

湧言會「大咖」趙天麟因桃色風波中箭落馬，轉入商界發揮，立委一職不僅由「邁盟」的黃捷接手，黃還出乎意外加入湧言，為陳其邁勢...

3會議提18項質疑 都委會委員對京華城案早示警：很害怕

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案，從政治風暴延燒到司法，柯文哲遭檢調聲押禁見。從監察院的報告來看，其實台北市都委會、學者過去便不斷在3場會議中提出質疑，幾乎一面倒反對台北市府給予京華城如此之高的容積獎勵。 2020年10月、12月及2021年3月的會議皆有多名專家、單位針對容積及適法性獎勵提出自身疑慮。短短3場會議，便有18個單位及專家提出多項問題，還有都委會委員擔憂，京華城似乎想打破原有規定，要都委會突破都市計畫管制規定，恐會遭評「不合法」，自己對此「相當害怕」。亦有人點出重點，指京華城案不是都市更新地區，容積獎勵辦法有適法性問題。...

又一名小草中暑倒地...送醫畫面曝光 民眾喊「小草冷靜」

台北市氣溫炎熱，體感溫度飄破38度，中央氣象署更直指「天氣悶熱至易中暑」，儘管民眾黨主席柯文哲的羈押庭要到晚上8點才開，...

前國台辦副主任談柯文哲案：台灣正式進入賴清德時代

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署聲押禁見，台北地方法院預計今晚8時召開羈押庭。對此，大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希...

黨職選後湧言會地位大躍升 高雄共識營氣勢如虹

民進黨湧言會7月黨職改選大有斬獲，成為其他派系爭取的合作對象。挾著勝選氣勢今天在高雄召開「派系大會」，立委王定宇、立委黃...

政治獻金法上路20年 監院：累計違法裁罰3億1354萬元　

監察院公布過去20年政治獻金裁罰及違法件數與罰金。政治獻金法自2004年3月31日施行，截至2023年12月底，監察院裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。