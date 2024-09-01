總統府秘書長潘孟安母親過世 賴清德今前往弔唁

總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳8月31日凌晨4點50分過世，享壽88歲，潘孟安陪伴在母親身旁。賴清德總統今到車城鄉潘宅弔唁，縣長周春米、立委徐富癸、伍麗華、議員羅平道也陪同。親友轉述，賴清德總統深知潘孟安很孝順，在競選時，常常聽到潘孟安擔心媽媽，抽空會回來看媽媽。

賴清德總統原訂11點半抵達車城，比預計時間提早半小時，賴清德上香致意後，也與潘孟安等親友聊了約40多分鐘後，接著步行到車城福安宮參拜。

據親友轉述說，賴清德總統今關心潘孟安心情，也深知潘孟安很孝順，這段時間很辛苦。縣長周春米也跟總統提到，這一兩年來潘媽媽的身體沒有很好，潘前縣長很辛苦，總統也說他很清楚，包括當時競選時，常聽到秘書長說會擔心媽媽，要抽空回來看媽媽。

親友轉述，潘母生病一段時間，家屬也有心理準備，潘孟安內心還是萬分不捨。潘孟安在卸任縣長一職時，曾說過要帶媽媽去琉球旅遊，今年大選結束後，潘孟安也完成媽媽心願，一起到琉球旅遊。

親友提到，大選結束後，潘孟安當時還沒有職務，潘媽媽擔心「孟安沒有頭路」，因此520總統就職典禮時，潘孟安也特別帶媽媽北上參加，並帶去總統府秘書長辦公室，當時潘媽媽相當高興。

親友轉述，潘孟安也跟賴清德總統說，媽媽在最後這段時間，感謝外籍看護芮雅陪在媽媽身旁照顧。賴清德得知後也特別跟芮雅說謝謝照顧。