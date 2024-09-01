呂秀蓮民間國是會議談司法 酸有些人享受官位後再坐牢

由前副總統呂秀蓮舉辦的第一屆「全國民間國是會議」今天登場，會中她提到政府天職是達到國家安全、社會安定、人民安心，並稱選後不同政黨不該用民粹方式溝通。她也提及，最近看到司法大刀一動，各黨難免有人要面對司法，這是好的開始，想當年她從黑牢出來並有機會進入總統府，但有些人是享受高位後再到牢裡，不太一樣。

呂秀蓮致詞指出，真正的民主需要健康、健全的公民社會，更需要一部完善的憲法、公平選舉，以及清廉負責任的政黨和政治人物，而台灣民主一路走來非常顛簸。

她說，會選在張榮發基金會舉辦第一屆「全國民間國是會議」，希望隔著凱達格蘭大道，讓另一端的總統府聽得到。儘管她邀請總統府未果，但該講的話、意見依然要表達，期盼司法獨立、政府廉能，政黨本身必須自清自律，還有媒體問題，「如果沒有民主人，哪有民主國。」

她指出，政府最起碼的天職，是確保國家安全、社會安定、人民安心，若要達到「三安」就要促進「三和」，做到族群和諧、政黨和解、兩岸和平。此外，選舉是一回事，選後不同政黨應用民主，而非民粹方式溝通意見。

此外，該會議也具體建議賴清德總統，應效法前總統李登輝召開正式國是會議，依比例原則及民主程序共商國是，以形成台灣共識取代92共識，並組派代表團向北京當局及國際社會宣達2340萬台灣人民的真正最新民意，呂秀蓮認為，化干戈為玉帛才是真正的台灣共識。