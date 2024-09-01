批民眾黨干預司法 鍾小平直呼「希望柯文哲坐牢」

台北市前市長柯文哲涉京華城弊案，昨被北檢聲押，預計今開羈押庭。國民黨北市議員鍾小平今預言，柯文哲一定會被收押，柯還企圖利用政治、小草粉絲和陳佩琪的眼淚影響偵辦過程，希望柯文哲一定要坐牢，但不要做到死，千萬別恐嚇檢調、跟法律對幹，否則會有最壞結果。

鍾小平斷言，柯文哲一定會因為京華城弊案被羈押，畢竟檢方握有金流等證據，罪證確鑿。批評柯愧對台北市民，違法贈送300億給京華城、威京集團主席沈慶京，「我們希望他（柯文哲）一定要坐牢，但不要做到死」

鍾小平說，柯文哲可以認罪協商、繳出犯罪所得，向台北市民深深道歉，這是阿伯和民眾黨最後的路，但看起來他們要頑抗幹到底，這判決下來會不得了，所以希望他可以關幾年得到教訓，作為任何要選台北市長人選的殷鑑才是上策，千萬別企圖用政治、政黨的量恐嚇檢調，和法律對抗，非常不智，會有最壞結果。

鍾小平還提到，北士科案與台北第一果菜魚類批發市場改建案也可能是「未爆彈」。他說，北士科的T16、T17、T18土地約2公頃，柯文哲為了新光拆開標案，還刪除30%醫療用途的規定，原本還要求投標前要寫投資計畫書，結果審查沒過，才又圖利新光說不用寫計畫。

鍾小平指出，同樣來投標的金仁寶花了80億才拿到T16，新光最後竟以40億得標T17、T18，讓市庫損失40億以上，檢察官目前也在偵察該案。

鍾小平表示，台北第一果菜及魚類批發市場改建案，柯文哲利用「減項發包」追加50億預算，當時柯文哲就和沈慶京簽約，果菜市場6樓蓋5樓、魚類市場8樓蓋5樓，這些樓層不是要提供冷鏈、發電，就是攤商營業場所，非處蓋不可，蔣萬安上任後也只能依合約給錢，這就是典型綁標、官商勾結，「相信這手法是沈慶京教他的」，認為市場改建案也非常凶險。