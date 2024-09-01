直球對決疑賴論 賴總統親曝兩岸外交戰略思維

520就職後，對於兩岸外交賴總統表示，中國大陸並不是因為「領土關係」才想侵略台灣，真正目的是「想要改變以規則為基礎的世界秩序」以成就霸權，因而將台海問題定錨在「不單純是台灣與中國大陸的問題，已經是印太，甚至是全世界的問題」。

賴總統接受「雅琴看世界」節目專訪時提到兩岸外交問題，據黨內人士分析，賴總統在節目中暢談上任至今的外交局勢與策略，不只首次親上火線回應特定媒體形塑的「疑賴論」，直球對決各種惡意質疑與刻意風向，對於美國前駐聯合國大使海莉對他的盛讚，賴總統也首度親曝想法，其採取的價值外交路線、務實穩健風格與謙讓人格特質，在專訪中一覽無遺。

兩岸與外交事務息息相關，據了解，賴總統從兩岸議題談到外交策略，一氣呵成，流暢展現了他在外交事務上一脈相承、承先啟後的思維格局。賴總統首先直接點出，中國並不是因為「領土關係」才想侵略台灣，真正目的是「想要改變以規則為基礎的世界秩序」以成就霸權，在這樣的前提下，賴清德重申「四個堅持」、「和平四大支柱行動方案」原則，將台海問題定錨在「不單純是台灣與中國的問題，已經是印太，甚至是全世界的問題」。

賴總統也藉著細數近日國際社會公開對台表示支持，包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登、國務卿布林肯，以及歐盟國家與近日剛落幕的G7峰會，皆表達「維護台海和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺」立場等，簡單清楚地說明了其整體外交戰略思維：「台海問題就是國際性問題，我們必須要跟民主陣營站在一起」。

不只親吐外交戰略，談及近日特定媒體刻意操作美國疑慮台灣，如金融時報日前引述知情人士說法，稱「部分美國官員憂心賴清德缺乏外交經驗」等，賴總統亦直球對決、毫無畏懼。張雅琴提問時直言「一看這個新聞就覺得不可能」、「美國對台灣絕對不是這樣」，對此，賴總統親上火線回應，淡然處之表示「報導不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了」，其堅決而未曾動搖的態度，見微知著，已經說明其面對變局與挑戰下的穩健與堅毅。事實上，金融時報報導一出，美國白宮以新聞稿公開立場表示台灣「所有看到的一切都表明，現任領導層致力於維持現狀與和平穩定」，直接駁斥金融時報報導。

黨內人士也提到，海莉近日首次來台，盛讚賴總統「談吐求真、膽識過人，展現保護台灣人民的勇氣跟決心」，賴總統也親曝想法，謙虛表示這奠基於前總統蔡英文過去八年打下的基礎，並得力於副總統蕭美琴的幫忙，「基本上她肯定我，也等於是在肯定蔡總統，更是肯定全國人民共同努力的成果」，在台灣艱難處境下，台灣人民棒棒接力、辛勤耕耘，「從來都不是一蹴可幾」。言談間賴總統的謙讓與溫暖展露無遺。

被問及想跟蔡英文說什麼，因節目錄製時間適逢蔡英文生日，賴總統暖心送上生日祝福，同時親吐心聲，感謝蔡英文打下的成果，承諾將在現有基礎上繼續努力，讓台灣更有信心、更穩健地走得更遠。