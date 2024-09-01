賴總統電視專訪駁疑賴論 談目前沒有計畫出訪

總統賴清德接受主持人張雅琴「雅琴看世界」專訪，節目晚間將播出。知情人士說，賴總統首次親上火線回應特定媒體形塑的「疑賴論」；另外，在考量周邊情勢與地緣政治，賴總統也提到「目前沒有計畫出訪」。

賴總統上任100天，接受主持人張雅琴「雅琴看世界」專訪，將於今晚播出，知情人士說，賴總統暢談上任至今的外交局勢與策略，首次親上火線回應特定媒體形塑的「疑賴論」。

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）日前率團訪台時盛讚賴總統「談吐求真、膽識過人，展現保護台灣人民的勇氣跟決心」。

賴總統在專訪提到，這奠基於前總統蔡英文過去8年打下基礎，並得力於副總統蕭美琴幫忙，「基本上她肯定我，也等於是在肯定蔡總統，更是肯定全國人民共同努力的成果」，在台灣艱難處境下，台灣人民棒棒接力、辛勤耕耘，「從來都不是一蹴可幾」。

知情人士說，賴總統從兩岸議題談到外交策略，展現在外交事務上一脈相承、承先啟後的思維格局。

賴總統在專訪點出，中國並不是因為「領土關係」才想侵略台灣，真正目的是「想要改變以規則為基礎的世界秩序」以成就霸權，在這樣的前提下，賴總統重申「四個堅持」、「和平四大支柱行動方案」原則，將台海問題定錨在「不單純是台灣與中國的問題，已經是印太，甚至是全世界的問題」。

知情人士說，賴總統細數近日國際社會公開對台表示支持，包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登、美國國務卿布林肯，以及歐盟國家與近日剛落幕的G7峰會，皆表達「維護台海和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺」立場等，說明其整體外交戰略思維「台海問題就是國際性問題，我們必須要跟民主陣營站在一起」。

在強化經濟韌性上，賴總統提及台灣對外投資，中國占比從2010年的83.8%，降到2023年剩下11.4%，「分散到日本、到美國、到歐洲、到東南亞」。

在與民主陣營合作上，賴總統也以美國成立四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、五眼聯盟、美日菲峰會等為例，強調「民主陣營越站越緊」。

知情人士說，賴總統不只親吐外交戰略，談及近日特定媒體刻意操作出訪、或影射「美國憂心賴清德缺乏外交經驗」等，賴總統也直球對決。

張雅琴提問時直言「一看這個新聞就覺得不可能」、「美國對台灣絕對不是這樣」，對此，賴總統回應，在考量周邊情勢與地緣政治，「目前沒有計畫出訪」。

至於相關報導刻意操作「疑賴論」，賴總統表示「報導不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了」。

另外，因節目錄製時間適逢蔡英文生日，賴總統暖心送上生日祝福，感謝蔡英文打下的成果，承諾將在現有基礎上繼續努力，讓台灣更有信心、更穩健走得更遠。