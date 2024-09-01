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吳釗燮赴歐發表演說：台灣是不能倒下的民主國家

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國家安全會議秘書長吳釗燮應中東歐地區重要智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，赴捷克首都布拉格出席該智庫年度論壇，並於31日以「不能倒下的民主國家：台灣在歐洲安全中的角色」為題發表演說。圖／國安會提供
國家安全會議秘書長吳釗燮應中東歐地區重要智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，赴捷克首都布拉格出席該智庫年度論壇，並於31日以「不能倒下的民主國家：台灣在歐洲安全中的角色」為題發表演說。圖／國安會提供

國家安全會議秘書長吳釗燮應中東歐地區重要智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，赴捷克首都布拉格出席該智庫年度論壇，並於31日以「不能倒下的民主國家：台灣在歐洲安全中的角色」為題發表演說。這是吳釗燮秘書長第二度應邀出席「全球安全論壇」活動，他強調台灣是一個不能倒下的民主國家。

吳釗燮指出，當前世界局勢難以分割，區域衝突的影響更交織連動。今年北大西洋公約組織（NATO）華盛頓峰會宣言明確指出，中國已成為俄羅斯對烏克蘭戰爭的關鍵支持者，凸顯中國因素已對歐洲安全造成深遠影響。他強調，印太地區的和平與穩定與歐洲-大西洋(Euro-Atlantic)的安全與繁榮息息相關，身處於歐亞大陸兩端的民主陣營必須團結遏阻中國的擴張野心。台灣位處地緣戰略核心，以及對全球經濟的重要性，更是一個不能倒下的民主國家。

中國近年來通過灰色地帶戰術和非軍事手段投射其影響力，除藉由軍演升高台海情勢以及南中國海的軍事化外，中國亦發動法律戰，如曲解聯合國大會第2758號決議，聲稱台灣是其內政問題，並通過反獨22條、海警第3號令、反間諜法、保守國家機密法等，不僅台灣人民，甚至外國組織及公民也成為其目標。中國也運用不公平貿易和經濟脅迫手段影響歐洲國家，另在全球發動網絡攻擊和資訊戰，凡此均對民主國家構成嚴重威脅。

台灣在面對中國威權擴張的挑戰時，採取了穩健負責的應對策略。台灣不僅大幅提升國防預算，亦致力提升全社會防衛韌性、強化國防自主產業，以及發展不對稱作戰能力。台灣有決心捍衛自己，並且決不會迴避對於捍衛區域和平穩定的責任。

吳釗燮呼籲，面對中國威脅，歐洲建立整合性嚇阻力量至為關鍵，如今年G7阿普利亞（Apulia）領袖聲明強調台海和平穩定的重要性，以及歐盟和北約近年提升對印太地區的關注與具體行動，更多歐洲國家在台海執行自由航行任務。他期盼歐洲國家應加強與台灣在供應鏈韌性和經濟安全方面的合作，也希望未來在集體應對中國法律戰、反制外國資訊操弄及網通安全等議題上，有更多的交流與合作。

最後，吳釗燮強調，印太地區對全球未來至關重要。他呼籲歐洲國家必須讓中國瞭解其將為侵略行為付出代價，唯有確保台灣和印太地區的繁榮，才能保障一個繁榮的歐洲。

印太 台海 吳釗燮

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