柯文哲涉弊案 律師團法官閱卷均手抄筆記 羈押庭靠大腦記憶辯護

民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲，涉京華城弊案遭依貪汙收賄、圖利罪嫌聲押，今早台北地方法院指出，檢方對聲押卷限閱指的是「閱覽方式」，不能影印整套卷，辯護人及法官閱卷只能當場記筆記，禁止抄錄，稍晚的羈押庭將靠大腦記憶、手寫筆記辯護，目前因人力有限，柯、彭與律師團，均在同一法庭隔離閱卷。

何為限閱庭？台北地方法院稍早解釋，刑事訴訟法101條關於羈押審查程序的規定第2項，「法官為前項之訊問時，檢察官得到場陳述聲請羈押之理由及提出必要之證據。但第九十三條第二項但書之情形，檢察官應到場敘明理由，並指明限制或禁止之範圍。」

北院指出，如聲押庭閱卷沒有限制，一般正常情形，辯護人可以影印整套卷，帶回去詳加研究。若對聲押卷的「內容」或者是「閱卷方法」有限制者，均屬限閱。

北院表示，本案檢察官被非限制內容，而是閱覽方式，只能讓辯護人當場記筆記，禁止抄錄，也就是「看完卷之後開庭時要依據記憶及手寫筆記辯護」，有需要時再提示卷證。北院強調，法官跟辯護人閱卷的內容相同，為保障被告的閱卷權，法官並無限制閱卷時間。

北院指出，限閱的規定很常見，只要檢方對聲押卷的內容或方式有限制，依法檢察官到場陳述理由及證據，法官一定會開庭，今天柯文哲、彭振聲均從候審室至法庭，原本預計不同地點閱卷，但檢方考量人力，集中同一法庭，但隔離監控是否符合限制閱卷方式，禁止2名被告交談或違反聲請行為。