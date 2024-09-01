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外交部與太平洋島國論壇秘書處 簽署未來3年合作協定

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部政務次長田中光與PIF秘書處副秘書長Desna_Solofa簽署合作協定。圖／外交部提供
外交部政務次長田中光與PIF秘書處副秘書長Desna_Solofa簽署合作協定。圖／外交部提供

外交部政務次長田中光日前率團赴東加王國出席第53屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）及第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，並代表我國與PIF秘書處簽署未來三年的合作協定。

外交部指出，田中光於8月30日率我國代表團出席由PIF秘書處主辦的第29屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，會議由馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）與PIF秘書處副秘書長Desna Solofa共同主持，帛琉及吐瓦魯國代表團都全程與會。

田中光致詞表示，我國政府持續與友邦及PIF秘書處合作推動PIF所提出的「2050藍色太平洋大陸戰略」（2050 Strategy for the Blue Pacific Continent），多年來在太平洋地區推動農業、人力培育、醫療衛生、資通訊、婦女賦權、潔淨能源、基礎建設等領域計畫，造福無數當地島國人民；在氣候變遷議題上，我國更與太平洋友邦成立氣候轉型基金，以建構更具韌性的太平洋地區。這些合作皆緊扣今年PIF峰會主題「轉型韌性太平洋：從現在開始建設更好的未來」（Transformative Resilience Pacifiki: Build Better Now）。

PIF秘書處在會中向我國及太平洋3友邦簡報「2050年藍色太平洋大陸戰略」實施計畫、我國與PIF現有區域合作計畫進展，以及未來一年優先推動事項；我國代表團則由國合會技術合作處簡報「從固邦到榮邦：中華民國（台灣）在太平洋地區執行援助發展策略」，呼應上述戰略計畫。PIF秘書處及3友邦皆感謝我國在太平洋推動切合國家發展需求的計畫，成效良好，我國3友邦更在會中直接向PIF秘書處提議將我方合作計畫納入PIF相關文件，向PIF會員傳達我國貢獻。

會議最後由田中光與PIF秘書處簽署2025年至2027年合作協定，具體展現我國促進太平洋區域發展的承諾及支持，將持續透過論壇多邊機制強化與太平洋友好國家的合作關係。

外交部另感謝我國太平洋3友邦、澳洲及紐西蘭。在這次PIF領袖會議期間，當索羅門群島試圖提案排除我方未來參與PIF的權益時，我國太平洋3友邦、澳洲及紐西蘭都肯定台灣的貢獻及參與，並支持維持我國在PIF的參與地位。

PIF 外交部

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