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吳釗燮：威權4國破壞國際秩序 民主夥伴要團結合作

中央社／ 台北1日電

國安會秘書長吳釗燮應邀赴捷克出席2024「全球安全論壇」，他與法國國民議會議員場邊會談提到，近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國（CRINK）彼此相互支援、破壞國際秩序，全球民主夥伴更有必要團結合作。

國家安全會議今天發布新聞稿表示，吳釗燮應邀赴捷克出席2024「全球安全論壇」（GLOBSEC）活動期間，於8月31日與法國國民議會議員哈達德（Benjamin Haddad）、裴狄特（Frédéric Petit，另譯，佩蒂）、樂格佩（Constance Le Grip）、巴霍（Jean-Noël Barrot，另譯，巴羅），以及歐洲議會議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）等進行場邊會談，就台海及印太地區情勢交換意見。

吳釗燮指出，中國的擴張行徑已對印太區域造成威脅，不僅軍機頻繁跨越台海中線，在台灣鄰近海域舉行軍演，近期中國海警船更在南海衝撞菲律賓海巡船艦，中國軍機甚至侵入日本領空等，蓄意升高區域緊張情勢。

與會的法國議員表示，國際民主陣營對烏克蘭的支持，即是給中國明確的訊息，使用武力為國際所不容，而俄羅斯一旦勝利，將對中國釋放錯誤訊息，令其認為發動侵略無需付出代價，民主國家應團結一致應對反制。

吳釗燮表示，法國去年通過「7年建軍法案」，是全球首個以立法方式保衛台海自由航行權的主要國家，以實際行動展現對台海及印太地區和平穩定的支持，台灣政府對此表達高度歡迎與感謝。

吳釗燮說，近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國（CRINK）彼此相互支援、破壞國際秩序，全球民主夥伴更有必要團結合作，共同捍衛基於規則的國際秩序。

最後，吳釗燮歡迎與會議員訪台，體驗台灣熱情好客的風土民情，並盼台法情誼在共享價值堅實基礎上，持續深化友好。

台海 吳釗燮 議員

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