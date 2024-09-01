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大日涉嫌行賄 謝國樑抗罷免添底氣 2大咖今到基隆挺謝

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前總統馬英九（中）8月11日到基隆廟口，與基隆市長謝國樑（右）一起品嘗小吃。聯合報系資料照片
前總統馬英九（中）8月11日到基隆廟口，與基隆市長謝國樑（右）一起品嘗小吃。聯合報系資料照片

國民黨基隆市黨部6日舉辦造勢晚會，號召支持者「一定出來投不同意罷免」。在此之前，藍營大咖先後到基隆挺謝，希望蓄積更高動員能量，在6日活動展現聲勢，催出10月13日的不同意票，「否決」罷免案。

謝國樑上任後辦理東岸地下停車場（含地上商場）重新招商，微風集團和原營運廠商大日公司的協力廠商主富服務公司（NET）等4家業者投標，最後由微風出線。

NET主張擁有出資擴建、增建的地上1至4樓商場建物產權，市府1月31日辦理點移交作業前，在商場公共設施的大門加鎖，市府2月1日凌晨破壞鎖頭，完成點移交作業。

市府和NET在點移交作業的「衝突」成為輿論焦點，也促使不滿謝國樑執政者透過網路社群平台迅速集結，3月8日發動罷免。今年5月立法院「青鳥行動」、6月民進黨秘書長林右昌公開挺罷免，為罷團帶來兩波連署潮。連署人名冊經查對超過法定人數，中央選委會公布10月13日投票。

謝國樑面對罷免案成立，全力備戰。東岸商場招商、產權爭議引發多起訴訟和行政訴願案件，基隆地院今年6月認定市府取得東岸商場所有權、8月基隆地院駁回NET主張東岸商場權利、NET提出行政假處分聲請被台灣高等行政法院駁回，財政部促參司也駁回NET對經營權易主提出的異議，成為謝陣營口中的「4連勝」，提振信心。

基隆地檢署日前起訴大日業者在基隆前市長林右昌任內，經營東岸停車場及投標信二立體停車場涉嫌行賄，更讓謝陣營反罷免更有底氣。

國民黨認為這次罷免案是明年立委大罷免潮的前哨戰，已有多名藍營大咖到基隆相挺，近期更加密集。

中廣前董事長趙少康昨天到基隆挺謝時說，謝國樑維護市產（東岸商場）有錯嗎？公道自在人心，群眾眼睛是雪亮的，請基隆市民站出來，投不同意票，不信公理正義喚不回。

今天也有兩名藍營大咖到基隆挺謝國樑，台北市前市長郝龍斌2016年曾代表國民黨在基隆參選立委，當年因泛藍營分裂，敗給民進黨候選人蔡適應。郝龍斌今天上午11點將到基隆碇內承福宮，與謝國樑一起入廟參拜，再品嘗在地小吃。

前總統馬英九今天傍晚也將到基隆百福黃昏市場，與謝國樑一起掃街，號召民眾挺謝，兩人也會品嘗市場小吃，這是謝國樑面對罷免案挑戰後，馬英九第三度來基隆挺謝。

前總統馬英九（右亖）8月11日到基隆廟口，與基隆市長謝國樑（右二）一起品嘗小吃。聯合報系資料照片
前總統馬英九（右亖）8月11日到基隆廟口，與基隆市長謝國樑（右二）一起品嘗小吃。聯合報系資料照片
前總統馬英九（左二）7月21日到基隆挺基隆市長謝國樑，兩人一起在南興市場掃街。聯合報系資料照片
前總統馬英九（左二）7月21日到基隆挺基隆市長謝國樑，兩人一起在南興市場掃街。聯合報系資料照片
前總統馬英九（左二）7月21日到基隆挺基隆市長謝國樑（左三），兩人一起在南興市場掃街。聯合報系資料照片
前總統馬英九（左二）7月21日到基隆挺基隆市長謝國樑（左三），兩人一起在南興市場掃街。聯合報系資料照片

基隆 罷免 謝國樑

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