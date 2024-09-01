吳釗燮赴捷克演說 籲民主國家團結遏阻中國擴張野心

國家安全會議秘書長吳釗燮赴捷克首都布拉格出席「全球安全論壇」演講，他談到，身處於歐亞大陸兩端的民主陣營必須團結遏阻中國的擴張野心。台灣位處地緣戰略核心，以及對全球經濟的重要性，更是一個不能倒下的民主國家。

國安會今天發布新聞稿指出，吳釗燮應中東歐地區重要智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，前往捷克首都布拉格出席智庫年度論壇，並於8月31日以「不能倒下的民主國家：台灣在歐洲安全中的角色」為題發表演說。

這是吳釗燮第二度應邀出席「全球安全論壇」活動，前次是在外交部長任內時，於2021年10月赴斯洛伐克出席論壇並進行專題演講。

吳釗燮指出，當前世界局勢難以分割，區域衝突的影響更為交織連動。今年北大西洋公約組織（NATO）華盛頓峰會宣言明確指出，中國已成為俄羅斯對烏克蘭戰爭的關鍵支持者，凸顯中國因素已對歐洲安全造成深遠影響。

他強調，印太地區的和平與穩定與歐洲-大西洋（Euro-Atlantic）的安全與繁榮息息相關，身處於歐亞大陸兩端的民主陣營必須團結遏阻中國的擴張野心。台灣位處地緣戰略核心，以及對全球經濟的重要性，更是一個不能倒下的民主國家。

吳釗燮呼籲，面對中國威脅，歐洲建立整合性嚇阻力量至為關鍵，諸如今年G7阿普利亞（Apulia）領袖聲明強調台海和平穩定的重要性，以及歐盟和北約近年提升對印太地區的關注與具體行動，更多歐洲國家在台海執行自由航行任務。

他期盼，歐洲國家應加強與台灣在供應鏈韌性和經濟安全方面的合作，也希望未來在集體應對中國法律戰、反制外國資訊操弄及網通安全等議題上，有更多的交流與合作。

吳釗燮強調，印太地區對全球未來至關重要。他呼籲歐洲國家必須讓中國瞭解其將為侵略行為付出代價，唯有確保台灣和印太地區的繁榮，才能保障一個繁榮的歐洲。

「全球安全論壇」（GLOBSEC）是中東歐最著名的智庫之一，今年論壇活動在捷克布拉格舉行，並受捷克總統帕維爾（Petr Pavel）及政府大力支持。